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Общество

"Ростелеком" поддержал юных нижегородских ИТ-разработчиков

28 августа 2020 10:54  [45] Общество

"Ростелеком" выступил партнером конкурса инженерного творчества, прошедшего в детском технопарке "Кванториум ГАЗ" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Ростелеком".

Школьники средних и старших классов представили разработки в сфере ИТ, робототехники и 3D-моделирования. Эксперты провайдера вместе с наставниками технопарка оценили проекты и наградили лучшую команду в номинации "Умный дом".

Участники проекта "Умный дом" создали прототипы жилья, оснащенные электроникой. Ребята смоделировали систему доступа в "квартиру" и продемонстрировали экспертам ее работу. При помощи комбинаций цифр, набранных на пульте, открывались двери и окна и включался свет. Представители "Ростелекома", в свою очередь, поделились с юными разработчиками опытом в создании элементов для умного дома.

"Для школьников было важно показать профессионалам свои разработки. В новом учебном году ребята займутся их совершенствованием, добавив по совету экспертов в проект датчики движения и контроля инженерных систем", - рассказала руководитель технопарка "Кванториум ГАЗ" Анна Богданова.

"Несмотря на свой юный возраст, ребята прекрасно справились с работой. Проекты проработаны и концептуально, и технически. Особенно впечатлили макеты домов с действующими датчиками или настоящей домофонной панелью, открывающейся при вводе специального кода. “Ростелеком” как интегратор решений для "Умного дома" будет рад через несколько лет увидеть сегодняшних талантливых школьников в числе сотрудников компании", - добавила главный специалист Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" Людмила Рябова.

Юные разработчики получили в подарок от "Ростелекома" сертификат на бесплатный доступ к образовательной платформе "Ростелеком. Лицей". Ресурсы портала помогут ребятам в освоении робототехники и других технологий будущего: виртуальной реальности и интернета вещей.

СПРАВКА:

"Ростелеком. Лицей" – образовательный онлайн-сервис для школьников 1–11-х классов. В его создании приняли участие преподаватели лучших российских вузов и школ, которые разработали эксклюзивные учебные материалы в соответствии с требованиями государственного стандарта.

Детские технопарки "Кванториум" – это центры дополнительного образования по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям, помогающие школьникам изучать наукоемкие технологии для последующего практического применения.

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