Сквер имени земляков-героев появился в Вачском районе Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Сквер имени земляков-героев появился в Вачском районе. Торжественное открытие прошло 28 августа 2020 года в селе Новоселки, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Территория сквера разделена на несколько зон. Из тротуарной плитки выложены пешеходные дорожки, установлена сцена и лавочки для проведения массовых мероприятий. Появилась спортивная зона с тренажерами, воркаут, волейбольная и футбольная площадки.

"Этот сквер – яркий пример того, когда из пустыря, неухоженной территории можно создать интересное общественное пространство, где местным жителям будет приятно и интересно проводить время, заниматься спортом. Напомню, что наша главная задача в рамках национального проекта - выполнять работы качественно, прислушиваться к мнению жителей. Именно для повышения качества их жизни мы создаем современные парки и скверы. И, как мне кажется, в Вачском районе это хорошо получилось", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На открытии пространства также присутствовала и.о. председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

"Думаю, в сквере местные жители будут с удовольствием гулять, заниматься спортом, просто приятно проводить время. Получилось комфортное общественное пространство, которое наполнено смыслом", - добавила Ольга Щетинина.

На территории сквера создана также мемориальная зона. Здесь установлены таблички с именами и биографией 11 жителей Вачского района – участников Великой Отечественной войны, которым было присвоено звание "Герой Советского Союза".

Кроме того, общественное пространство оборудовано видеонаблюдением, работает Wi-Fi. На благоустройство из федерального, областного и местного бюджетов направили почти 6 млн рублей в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Глеб Никитин также добавил, что всего в 2020 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области планируется преобразить 129 общественных пространств и 118 дворовых территорий. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов будет направлен 1,5 млрд рублей.

Напомним, Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств в соответствии с указом президента Владимира Путина.