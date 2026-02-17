Траты нижегородцев по Пушкинской карте могут превысить 700 млн рублей — ВТБ Культура и отдых

Фото: Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина (Арсенал)/ Антон Баклыков

В 2026 году расходы жителей Нижегородской области по программе «Пушкинская карта» могут составить от 500 до 700 млн рублей. Такой прогноз дал управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев.



По состоянию на 10 февраля 2026 года ВТБ получил от жителей Нижегородской области 150 тысяч заявлений на перевыпуск Пушкинской карты. По итогам текущего года банк планирует выдать еще 150 тысяч карт.



«На сегодняшний день по активности трат по Пушкинской карте Нижегородская область занимает восьмое место среди регионов страны после Москвы и Московской области, Башкирии, Татарстана, Краснодарского края, Ростовской и Кемеровской областей», – сказал Всеволод Евстигнеев.



По данным министерства культуры Нижегородской области, в 2025 году учреждения культуры региона в рамках программы реализовали 652,2 тыс. билетов на сумму более 350 млн руб. В настоящее время по программе в Нижегородской области доступны 324 организации культуры, включая 62 библиотеки, 58 музеев, 99 дворцов культуры и клубов, 9 кинотеатров, 17 театров и 4 концертных площадок. Наибольший интерес у молодежи региона вызывают кинотеатры, театры, музеи и галереи, библиотеки, образовательные учреждения и концертные площадки.



Напомним, ВТБ в январе 2026 года банком-оператором программы «Пушкинская карта». Картой можно оплатить билеты в кино, театр, музей или на концерт. Лимит карты на год – 5 тысяч рублей, 2 тысячи из которых можно потратить на кино. Оформить карту можно в приложениях «Госуслуги Культура» и ВТБ Онлайн (если пользователь – клиент банка), оформление займет несколько минут.



Программа «Пушкинская карта» была запущена в 2021 году. Ее цель – повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и привлечь их к искусству: театрам, музеям, концертам и кино. Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тыс. рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). При этом на кинотеатры можно потратить до 2 тыс. рублей из лимита.