ЗСНО рассмотрит включение виноделен в сельский туризм Культура и отдых

Фото: pixabay.com

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В перечень сельского туризма на законодательном уровне предложили включить посещение виноделен, передает НИА "Нижний Новгород". Комитет по экономике, промышленности и поддержке предпринимательства Законодательного собрания Нижегородской области 18 февраля рекомендовал принять соответствующий законопроект сразу в двух чтениях на ближайшем заседании регионального парламента.

Как пояснил директор государственно-правового департамента правительства региона Леонид Литвиненко, в декабре 2025 года были внесены изменения в федеральный закон о виноградарстве и виноделии, уточнившие понятие "сельский туризм".

"Соответственно, мы предлагаем внести изменения в региональный закон о развитии экологического и сельского туризма, чтобы учесть возможность включения виноделен в туристические маршруты", — уточнил Литвиненко.

Председатель профильного комитета Игорь Норенков добавил, что с этим законопроектом "всё понятно".

Члены комитета единогласно поддержали инициативу. Теперь законопроект должны рассмотреть на ближайшем заседании Законодательного собрания 26 февраля.

Ранее сообщалось, что еще несколько городов Нижегородской области включили в "Золотое кольцо России".