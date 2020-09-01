Новый сквер создали в Ленинском районе, где была незаконная уличная торговля Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Открытие сквера рядом со станцией метро "Двигатель Революции" в Ленинском районе Нижнего Новгорода состоялось 4 сентября. Об этом сообщили в городской администрации.

Как рассказал глава администрации Ленинского района Алексей Глазов, на этом месте раньше был большой поток пешеходов, и на протяжении 20 лет процветала незаконная уличная торговля.

Сейчас на территории сквера выложены брусчаткой 850 кв. метров пешеходных дорожек, установлено новое освещение, скамейки, урны, высажено более 300 деревьев и кустарников. А сама зона отдыха огорожена.

В этом году в Нижнем Новгороде планируется благоустроить 33 общественных пространства – это вдвое больше, чем в прошлом году.