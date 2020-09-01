Более 2 тысяч нижегородцев присоединились к "Открытым тренировкам" в парке "Дубки" Общество

Фото: НРО Единой России

Более двух тысяч нижегородцев уже приняли участие в "Открытых тренировках", которые проходят в парке "Дубки" Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

Проект "Открытых тренировках" реализуется при поддержке регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России".



Бесплатные занятия организованы для всех любителей спорта и активного отдыха. Их проводят инструкторы по нескольким направлениям: фитнес для детей и взрослых, тренировки по боевому искусству, мастер-классы по восточным танцам. Кроме того, на площадках во время мероприятий работают профессиональные ведущие, диджеи и фотографы.

Как рассказала депутат городской Думы Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова, которая вместе с жителями приняла участие в тренировке по фитнесу, проект вызвал у нижегородцев огромный интерес и позитивный настрой.

"Действительно замечательный и, судя по количеству участников, уже любимый проект. Это абсолютно бесплатные тренировки для всех желающих независимо от возраста и уровня подготовки. Я сегодня тоже пришла поучаствовать, и с огромным удовольствием в окружении улыбающихся людей под музыку занималась фитнесом. Важно, что каждый здесь может выбрать занятие по душе, что ему ближе: танцы, фитнес или даже боевое искусство", - сказала Татьяна Скоробогатова.

"Жители любого возраста, будь то молодежь или люди старшего поколения, либо совсем юное наше поколение могут принять участие в этом мероприятии. Главное – это желание и хорошее настроение!", - добавила она.

Проект стартовал во всех районах Нижнего Новгорода, также к нему присоединились 14 муниципальных районов и городских округов области. "Открытые тренировки" организованы в парках, скверах, на набережных, стадионах и других открытых площадках.

"Очень важно создавать для жителей комфортные условия для занятий спортом в шаговой доступности. Иногда сложно дома заставить себя заниматься, а здесь на свежем воздухе в красивом и благоустроенном парке люди делают это с удовольствием, знакомятся, находят новых друзей. Уверена, что "Открытые тренировки" привлекут к занятиям спортом еще больше желающих, а в дальнейшем кто-то захочет заниматься каким-то видом спорта уже систематически", - подытожила Татьяна Скоробогатова.

Тренировки будут проходить до конца сентября, если позволят погодные условия.