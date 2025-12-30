Систему поддержки креативных индустрий создадут в Нижегородской области

В Нижегородской области может быть принят региональный закон, направленный на развитие креативной экономики. Законопроект №1543-7 от 26 декабря 2025 года опубликован на официальном портале Заксобрания региона.
Документ предусматривает комплексную государственную поддержку творческого бизнеса, содействие занятости в этой сфере и формирование устойчивой креативной среды. В проекте уточняются полномочия органов власти и предлагаются конкретные меры поддержки.
Согласно тексту закона, к субъектам креативных индустрий будут отнесены самозанятые граждане, индивидуальные предприниматели, а также юридические лица, ведущие деятельность в утвержденных направлениях творческого характера. Все они смогут быть включены в специальный реестр субъектов креативных индустрий.
Законопроект также вводит понятия инфраструктуры поддержки — в нее войдут креативные кластеры, центры и специализированные информационные системы, которые обеспечат взаимодействие участников и доступ к ресурсам.
Государственная помощь будет предоставляться в нескольких формах: финансовой, имущественной, образовательной и информационной. В частности, предусматривается выделение грантов и субсидий для представителей приоритетных направлений креативного сектора.
Информация о доступных мерах поддержки, а также о действующих институтах и площадках будет размещаться на официальном сайте правительства Нижегородской области. В пояснительной документации отмечается, что это позволит предпринимателям оперативно получать сведения и участвовать в программах развития.
Ранее сообщалось, что 11 проектов признали лучшими по итогам двухмесячного акселератора для представителей малого бизнеса в сфере креативных индустрий и локальных брендов в Нижегородской области.
