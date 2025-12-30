Как провести день накануне Нового года без стресса: советы экспертов Общество

Фото: Александр Воложанин

До Нового года остался всего один день, и многие люди начинают паниковать, пытаясь успеть сделать всё возможное. Но стоит ли переживать? Как правильно организовать своё время и силы, чтобы встретить праздник с лёгкостью и радостью?

Когда дел становится слишком много, мы часто ощущаем, что времени не хватает. Но это ощущение можно преодолеть, если правильно организовать свои задачи. Астролог Борис Зак и психолог Дарья Дугенцова в интервью для 360.ru посоветовали структурировать дела, чтобы снизить уровень тревожности, а также разбить большие планы на маленькие шаги.

Первым делом нужно выписать все дела, которые вы хотите успеть сделать до Нового года. Затем расставить их в порядке приоритетности. Важно помнить, что не нужно пытаться сделать всё сразу. Лучше сосредоточиться на трёх-пяти самых важных задачах, которые вы сможете выполнить за день.

Подготовка к празднику без суеты

Дарья Дугенцова советует не спешить с приготовлениями к празднику. Вместо того чтобы сразу начинать генеральную уборку или готовить праздничный стол, лучше сосредоточиться на простых и приятных задачах. Это поможет избежать стресса и сохранить хорошее настроение.

Астролог Елена Данилова рассказала о законах джйотиш, древней индийской астрологической системы. Согласно этим законам, сначала нужно стабилизировать "земные опоры": тело, дом и ритм дня. Только когда эти уровни выровнены и находятся в порядке, психика перестаёт "рассыпаться", и решения приходят легче.

Правильная последовательность действий, по словам Даниловой, выглядит так:

Бытовые и практичные задачи. Создание уюта и света в доме. Краткое подведение итогов без самокритики.

Финансы и долги

Финансовый аспект подготовки к Новому году также важен. Дарья Дугенцова советует отложить гашение мелких долгов и оплату коммуналки на потом, если это не крайние сроки. Это поможет избежать дополнительной тревоги и стресса.

Однако Борис Зак подчёркивает, что лучше войти в новый год без долгов. Он советует закрыть хотя бы мелкие долги в последние дни года. Это поможет избежать накопления долгов в следующем году.

В джйотиш долги рассматриваются как "энергетические хвосты". Полностью закрывать все долги необязательно, но важно признать свои обязательства, зафиксировать суммы и сделать первый шаг к их завершению. Это поможет «отпустить» старые долги и освободить энергию для новых начинаний.

Подведение итогов года

По словам психолога Дугенцовой, подведение итогов помогает осознать, что действительно произошло за год. Это возможность увидеть свои успехи и неудачи, понять, что получилось, а что нет. Важно не критиковать себя за ошибки, а признать, что приоритеты могли измениться, а обстоятельства — сложиться не в нашу пользу.

Астролог Зак рекомендует обратить внимание на личный гороскоп, чтобы понять, какие возможности будут доступны в новом году. Это поможет скорректировать планы и направить усилия в более перспективное русло.

Данилова подчёркивает, что подведение итогов должно быть честным и кратким. Главное — не оценка себя, а упорядочивание жизни. Важно понять, что завершено, что нужно сделать в будущем, а что оставить в прошлом. Это помогает «отпустить» год и освободить энергию для новых начинаний.

Формулирование целей на следующий год

Психолог советует не ставить перед собой слишком много целей на год. Достаточно 10–12. Важно, чтобы цели были реалистичными, достижимыми и важными. Например, вместо того чтобы стремиться к глобальным изменениям, можно начать с малого — делать зарядку каждое утро.

Зак приводит пример: если человек зарабатывает 100 000 рублей, то выйти на доход в 1 000 000 рублей за 3 месяца — нереалистично. Однако увеличить доход на 30% — вполне достижимая цель.

Данилова отмечает, что важно не только ставить цели, но и понимать, в каком состоянии идти к ним. Позитивный настрой помогает преодолеть трудности и достичь желаемого.

Создание праздничной атмосферы

Создать праздничную атмосферу можно за сутки до Нового года. Данилова рекомендует обратить внимание на детали: свет, аромат, чистоту и красивую одежду. Эти сигналы помогают нервной системе понять, что цикл завершён и можно расслабиться.

Даже если дома не идеальный порядок или есть невыполненные дела, не стоит переживать. Главное — ощущение завершённости внутри. Если оно есть, Новый год начинается правильно, даже если не всё сделано.

Зак советует помедитировать, чтобы снять тревожность, и насладиться моментом здесь и сейчас.

Что ещё нужно успеть до Нового года

Важно закрыть ментальные вопросы: помириться с теми, с кем были в ссоре, запланировать поездку или отдых, организовать работу так, чтобы январские выходные прошли без суеты.

Даже если нужно учиться или готовиться к сессии, важно выделить хотя бы несколько дней на отдых и лёгкие дела. Это поможет войти в новый год с новыми силами.

Данилова и Зак советуют отпустить все мысли на январские праздники, дать своему мозгу отдохнуть и перезагрузиться. Всё остальное — суета.