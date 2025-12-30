Безопасность Нижегородского кремля обеспечат 155 видеокамер Общество

В Нижегородском кремле завершили установку 155 современных камер видеонаблюдения. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своём Telegram-канале.

Система охватывает боевой ход, а также внутренний и внешний периметры крепостных стен. Все камеры интегрированы с региональной платформой "Безопасный город", в которой применяется искусственный интеллект.

Новая система позволяет в режиме реального времени отслеживать все входы и въезды на территорию кремля. Также предусмотрена возможность подключения биометрического пропуска и автоматического распознавания номерных знаков транспорта.

Как уточнил замглавы региона, всего в Нижегородской области к системе "Безопасный город" подключено более 25 тысяч камер. За последний год их число увеличилось на 38%.

Ранее сообщалось, что еще несколько камер установили на Окском съезде в Нижнем Новгороде. Кроме того, 5 млн рублей направили для интеграции всех камер Нижнего Новгорода в единую систему наблюдения.