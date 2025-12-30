Расписание нижегородских электричек изменится в январе Общество

Фото: Александр Воложанин

В январе 2026 года на некоторых маршрутах пригородных поездов в Нижегородской области произойдут изменения в расписании. Об этом сообщает АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

14 и 20 января электричка № 6518 Нижний Новгород — Семенов прибудет в пункт назначения на 10 минут позже — в 12:51. 28 января этот же поезд отправится со станции Московская на 14 минут раньше — в 11:16, а прибудет в Семенов на 6 минут позже обычного — в 12:47.

В те же дни поезд № 6520 Нижний Новгород — Семенов изменит график после станции Линда. Время прибытия в Семенов — 13:50.

15 января электричка № 6530 Нижний Новгород — Семенов отправится на 10 минут раньше — в 14:34 и прибудет в Семенов в 15:44, также на 10 минут раньше обычного. В этот же день поезд № 6541 Семенов — Нижний Новгород отправится на 10 минут раньше — в 16:01. После станции Линда он продолжит движение по обычному расписанию.

23 января изменения коснутся сразу трёх маршрутов. Поезд № 6551 Шахунья — Нижний Новгород проследует по новому графику от станции Сухобезводное. Прибытие в Нижний Новгород — в 18:44, что на 6 минут позже обычного.

Электричка № 6534 Нижний Новгород — Шахунья отправится на 20 минут позже — в 16:00. Прибытие на Ветлужскую — в 18:25, с отклонением от графика на 49 минут.

Поезд № 6559 Ветлужская — Нижний Новгород отойдет от Ветлужской с задержкой на 54 минуты — в 18:54. Время прибытия в Нижний Новгород — в 21:09, с опозданием на 1 час.

Ранее сообщалось, что "Рождественский поезд" (0+) будет курсировать между Нижним Новгородом и Арзамасом со 2 по 10 января 2026 года.