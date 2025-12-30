Андрей Дранишников: "Штаб стал площадкой презентации истории, культуры и традиций Балахнинского края" Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде в Штабе общественной поддержки «Единой России» прошел «День муниципалитета», посвященный Балахнинскому муниципальному округу.

Как отметил глава округа, секретарь местного отделения Партии Андрей Дранишников, Штаб стал площадкой презентации истории, культуры и традиций Балахнинского края. Мероприятие объединило гостей вокруг богатого наследия территории, её промышленного потенциала и самобытной культуры.

«Нашей Балахне — более 550 лет. Город сохранил образ старинного уездного центра с колоритной купеческой архитектурой, множеством памятников. Здесь расположен один из старейших каменных храмов области, заложенный ещё во времена Ивана Грозного», - рассказал он.

Председатель Совета депутатов Балахнинского округа, член Партии «Единая Россия» Константин Дежурнов рассказал о развитии промышленности: «Балахна всегда гордилась своей промышленностью. Двести лет назад здесь добывали соль, строили корабли, отливали колокола, изготавливали изразцы и плели кружева. Сегодня балахнинцы выпускают радиолокационную технику, бумагу, картон, мебель, полимерную пленку, изделия из стекла, комплектуют микроавтобусы и спецтехнику. Балахнинская продукция пользуется спросом, как в различных регионах России, так и за рубежом».

Все гости Дня муниципалитета смогли не только узнать интересные факты о Балахне, но и посмотреть творческие выступления Народного хора ветеранов «Горьковчанка» под руководством Аллы Егоровой, экспозицию промышленных предприятий округа: АО «Научно-производственное объединение «Правдинский радиозавод», Группа компаний «Узола», ОАО ПКФ «Луидор» и многими другими, выставку «Балахнинское кружево» и декоративно-прикладного искусства.

Также прошли мастер-классы по росписи изразца, изготовлению балахнинского кружева, Жбанниковской свистульки, главная отличительная особенность которой —все фигурки имеют форму пирамиды на трёх опорах.

«С 2024 года на площадке Штаба проводятся Дни муниципалитетов, в которых принимают участие представители депутатского корпуса, органов местного самоуправления, крупные промышленные предприятия и жители. Проект направлен на развитие идеологии культуры малой родины и популяризацию достижений муниципалитетов Нижегородской области. В этом году свои успехи уже показали Дзержинск, Урень, Кулебаки, Володарск, Навашино и Лысково. В следующем году мы обязательно продолжим знакомить наших гостей с культурой, традициями наших территорий», - отметила заместитель руководителя Штаба Людмила Кононова.

Напомним, как ранее отметил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин, главная задача проекта «День муниципалитета» - рассказать нижегородцам и гостям из других регионов о достижениях конкретных территорий.

«Это масштабный фестиваль, на котором муниципалитеты делятся своими лучшими практиками по реализации проектов и инициатив жителей, по работе с соседскими объединениями, а также помогают жителям в решении проблемных вопросов», - отметил глава региона.

Отметим, что поддержка муниципального сообщества, общественных инициатив, реализации различных программ и проектов при участии жителей включены в народную программу партии.