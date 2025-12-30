Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 декабря 2025 13:18Более 3 тысяч гаражей зарегистрировали нижегородцы по "гаражной амнистии"
30 декабря 2025 13:06Новые платные парковки могут появиться в Нижнем Новгороде в 2026 году
30 декабря 2025 13:00"Ростелеком" и "Леста Игры" узнали, чем займутся геймеры на праздниках
30 декабря 2025 13:00Расписание нижегородских электричек изменится в январе
30 декабря 2025 12:47Андрей Дранишников: "Штаб стал площадкой презентации истории, культуры и традиций Балахнинского края"
30 декабря 2025 12:21Как провести день накануне Нового года без стресса: советы экспертов
30 декабря 2025 12:06Благоустройство Автозаводского парка обойдется в 4 млрд рублей
30 декабря 2025 11:33Систему поддержки креативных индустрий создадут в Нижегородской области
30 декабря 2025 11:17Нижегородский врач напомнила о важности режима питания для детей в праздники
30 декабря 2025 11:00Безопасность Нижегородского кремля обеспечат 155 видеокамер
Общество

Андрей Дранишников: "Штаб стал площадкой презентации истории, культуры и традиций Балахнинского края"

30 декабря 2025 12:47 Общество
Андрей Дранишников: Штаб стал площадкой презентации истории, культуры и традиций Балахнинского края

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде в Штабе общественной поддержки «Единой России» прошел «День муниципалитета», посвященный Балахнинскому муниципальному округу.

Как отметил глава округа, секретарь местного отделения Партии Андрей Дранишников, Штаб стал площадкой презентации истории, культуры и традиций Балахнинского края. Мероприятие объединило гостей вокруг богатого наследия территории, её промышленного потенциала и самобытной культуры.

«Нашей Балахне — более 550 лет. Город сохранил образ старинного уездного центра с колоритной купеческой архитектурой, множеством памятников. Здесь расположен один из старейших каменных храмов области, заложенный ещё во времена Ивана Грозного», - рассказал он.

Председатель Совета депутатов Балахнинского округа, член Партии «Единая Россия» Константин Дежурнов рассказал о развитии промышленности: «Балахна всегда гордилась своей промышленностью. Двести лет назад здесь добывали соль, строили корабли, отливали колокола, изготавливали изразцы и плели кружева. Сегодня балахнинцы выпускают радиолокационную технику, бумагу, картон, мебель, полимерную пленку, изделия из стекла, комплектуют микроавтобусы и спецтехнику. Балахнинская продукция пользуется спросом, как в различных регионах России, так и за рубежом».

Все гости Дня муниципалитета смогли не только узнать интересные факты о Балахне, но и посмотреть творческие выступления Народного хора ветеранов «Горьковчанка» под руководством Аллы Егоровой, экспозицию промышленных предприятий округа: АО «Научно-производственное объединение «Правдинский радиозавод», Группа компаний «Узола», ОАО ПКФ «Луидор» и многими другими,  выставку «Балахнинское кружево» и декоративно-прикладного искусства. 

Также прошли мастер-классы по росписи изразца, изготовлению балахнинского кружева, Жбанниковской свистульки, главная отличительная особенность которой —все фигурки имеют форму пирамиды на трёх опорах.

«С 2024 года на площадке Штаба проводятся Дни муниципалитетов, в которых принимают участие представители депутатского корпуса, органов местного самоуправления, крупные промышленные предприятия и жители. Проект направлен на развитие идеологии культуры малой родины и популяризацию достижений муниципалитетов Нижегородской области. В этом году свои успехи уже показали Дзержинск, Урень, Кулебаки, Володарск, Навашино и Лысково. В следующем году мы обязательно продолжим знакомить наших гостей с культурой, традициями наших территорий», - отметила заместитель руководителя Штаба Людмила Кононова.

Напомним, как ранее отметил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин, главная задача проекта «День муниципалитета» - рассказать нижегородцам и гостям из других регионов о достижениях конкретных территорий. 

«Это масштабный фестиваль, на котором муниципалитеты делятся своими лучшими практиками по реализации проектов и инициатив жителей, по работе с соседскими объединениями, а также помогают жителям в решении проблемных вопросов», - отметил глава региона. 

Отметим, что поддержка муниципального сообщества, общественных инициатив, реализации различных программ и проектов при участии жителей включены в народную программу партии. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Балахнинский район Единая Россия МСУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных