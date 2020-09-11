ФК "НН" сыграет с ярославским "Шинником" 19 сентября

Футбольный клуб "Нижний Новгород" сыграет с ярославским "Шинником" 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Нижегородской области.
Матч состоится на домашней арене нижегородского клуба – стадионе "Нижний Новгород".
Сотрудники медицинских учреждений региона могут посетить матч бесплатно. Билеты будут распределены из квоты титульного спонсора ФНЛ – БК ОЛИМП. Для этого в день матча медработникам нужно предоставить справку о месте работы в кассе № 2, расположенной у третьего гейта.
Матч начнется в 16:00.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+