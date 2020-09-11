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Спорт

ФК "НН" сыграет с ярославским "Шинником" 19 сентября

17 сентября 2020 15:51  [317] Спорт

Футбольный клуб "Нижний Новгород" сыграет с ярославским "Шинником" 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Нижегородской области.

Матч состоится на домашней арене нижегородского клуба – стадионе "Нижний Новгород".

Сотрудники медицинских учреждений региона могут посетить матч бесплатно. Билеты будут распределены из квоты титульного спонсора ФНЛ – БК ОЛИМП. Для этого в день матча медработникам нужно предоставить справку о месте работы в кассе № 2, расположенной у третьего гейта.

Матч начнется в 16:00.

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