"Спорт начинается с тренера": молодогвардейцы и легендарный наставник обсудили, как растить новых чемпионов Спорт

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В преддверии Дня зимних видов спорта активисты «Молодой Гвардии Единой России» Ленинского района поздравили с профессиональным праздником заслуженного тренера по конькобежному спорту Владимира Константиновича Акилова.

Владимир Константинович и сегодня в строю: работает в Комплексной спортивной школе Олимпийского резерва № 1. Он посвятил спорту более 60 лет жизни. За эти десятилетия тренер воспитал не одно поколение сильнейших спортсменов. Среди его самых известных воспитанников — Владимир Кулёмин, двукратный серебряный призёр юниорского первенства мира, и Галина Никитина, бронзовый призёр чемпионата мира в классическом многоборье. Его ученик Сергей Березин стал чемпионом СССР и участником трёх Олимпийских игр, а также — завоевал малую золотую медаль чемпионата мира.

Большую гордость вызывает работа Владимира Константиновича и с современными спортсменками: он продолжает тренировать Дарью Качанову и Наталью Воронину — многократных чемпионок России и призёров международных и европейских первенств. Наталья Воронина под руководством Владимира Акилова стала мировой рекордсменкой на дистанции 5000 м.

«Развитие спорта — это стратегическая задача, и для её выполнения необходима современная инфраструктура и материальная поддержка, однако прежде всего результат зависит от таланта педагогов. Именно такие наставники, как Владимир Акилов, формируют будущих чемпионов. Человек, воспитавший пять призёров мировых первенств, и не где-то далеко, а здесь, в нашем родном городе, — это живая история и гордость нижегородского спорта», — отметил лидер Молодой Гвардии Нижегородской области Роман Зыков.

В ходе встречи молодогвардейцы поблагодарили тренера за его неоценимый вклад в развитие конькобежного спорта. Гости отметили, что спорт начинается именно с тренера — человека, который формирует характер, учит преодолевать трудности и стремиться к вершинам.

«Интерес к спорту формируется, в первую очередь, благодаря тренеру. Любой выдающийся спортсмен, делая первые шаги рядом с наставником, учился верить в себя, преодолевать трудности и работать на результат. Тренер — не просто учит технике, он формирует характер и закладывает основу для будущих побед», — отметил заместитель руководителя «Молодой Гвардии Единой России» Ленинского района Александр Никитин.

Участники встречи обсудили вопросы развития спорта в регионе: существующие проблемы, дефицитные направления и меры поддержки, которые необходимы для развития конькобежного спорта. Молодогвардейцы договорились организовать круглый стол с представителями спортивных секций, на котором будут собраны предложения для включения в народную программу партии «Единая Россия».

«Спорт – норма жизни» — центральная идея, вокруг которой выстраивается спортивное направление народной программы партии «Единая Россия». В задачи блока входит развитие массового, доступного спорта для всех возрастов и регионов.

Отдельное внимание уделяется профессиональному спорту: поддержка детско‑юношеских школ и спортивных клубов, подготовка спортивного резерва, развитие инфраструктуры для тренировок и соревнований призваны обеспечивать стабильные успехи российских спортсменов на национальной и международной арене.

