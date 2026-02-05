Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Спорт

Баскетболисты "Пари НН" уступили "Локомотиву-Кубани"

05 февраля 2026 09:33 Спорт
Баскетболисты Пари НН уступили Локомотиву-Кубани

Фото: БК "Пари НН"

Баскетболисты "Пари НН" потерпели поражение со счётом 82:102 в домашнем матче против "Локомотива-Кубань".

С первых минут хозяева старались навязать борьбу одному из лидеров чемпионата. Стартовый отрезок прошёл в равной и жёсткой борьбе, что отразилось и на счёте — первая четверть завершилась 21:21.

Во второй десятиминутке команды продолжили действовать в бескомпромиссном ключе. Активная защита с обеих сторон ограничивала результативность, однако "Пари НН" выглядел чуть увереннее. Нижегородцы смогли использовать свои шансы и ушли на большой перерыв с преимуществом — 51:46.

После паузы ход встречи изменился. "Локо-Кубань" заметно добавил в скорости и качестве реализации. За несколько минут гости не только сравняли счёт, но и вышли вперёд. Хозяева пытались удержаться в игре, однако при минимальном отставании Сергею Козину вновь пришлось брать тайм-аут. Эта пауза лишь ненадолго притормозила натиск соперника.

В концовке краснодарцы полностью контролировали игру. У нижегородцев возникли проблемы в атаке, а разница в счёте быстро выросла до двузначной и стала решающей.

Следующий матч (6+) команда Сергея Козина проведёт 8 февраля. На домашнем паркете "Пари НН" примет "БЕТСИТИ Парму".

Ранее сообщалось, что хоккеисты "Торпедо" увезли с Дальнего Востока 4 из 4 очков.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Баскетбол БК "Пари НН" Спорт
