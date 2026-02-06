Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Спорт

Спортсмены ЗСНО заняли первое общекомандное место в лыжных гонках

06 февраля 2026 14:30 Спорт
Спортсмены ЗСНО заняли первое общекомандное место в лыжных гонках

Фото: пресс-служба ЗСНО

5 февраля в Гагине на лыжной трассе «Мерлек» прошли соревнования Спартакиады среди работников законодательных (представительных) органов власти Нижегородской области под эгидой физкультурно-спортивного клуба «Парламент». Старт соревнованиям дали депутат Законодательного Собрания Нижегородской области, руководитель аппарата парламента, председатель ФСК «Парламент» Максим Ребров, депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области Владимир Паков и Владимир Беспалов, глава округа Павел Кондаков.

По поручению председателя регионального парламента Евгения Люлина от Законодательного Собрания главе округа был вручен сертификат на развитие спорта в Гагинском округе номиналом 150 тысяч рублей.

Также в этот день прошло торжественное открытие новой лыжной базы «Мерлек». В модульном здании оборудованы теплые раздевалки, комната для подготовки инвентаря и тренерская. Рядом обустроена открытая площадка для сдачи норм ГТО.

«Для нас большая честь принимать Спартакиаду уже второй год. Новая база – это совместный проект области и муниципалитета, который создает отличные условия для спорта на селе. Погода в этом году идеальна для лыж, и я уверен, что праздник спорта пройдет замечательно», – сказал глава округа Павел Кондаков.

В составе команды спортсменов от регионального парламента в лыжной гонке участвовал председатель комитета Законодательного Собрания по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов, сотрудники аппарата парламента. В лыжных гонках Спартакиады также участвовали представители Молодежного парламента при Законодательном Собрании и Молодежных палат из муниципалитетов. В мероприятии также приняли участие ветераны СВО, участники проекта «Герои. Нижегородская область».

«Трасса «Мерлек» в Гагине позволяет показать всю свою подготовку. Атмосфера на соревнованиях была по-настоящему дружеской и в то же время наполненной спортивным азартом. Такие мероприятия не только укрепляют здоровье, но и сплачивают коллектив, дают заряд бодрости для работы», – поделился после прохождения трассы Владимир Беспалов.

По традиции спортсмены Законодательного Собрания демонстрируют высокую физическую подготовку и выносливость. По итогам соревнований команда парламента одержала победу в общекомандном зачете. В личном первенстве отметились сотрудники аппарата Законодательного Собрания. На высшем пьедестале почета в своих категориях: Юлия Капитанова (первое место), Елена Железова (первое место), Мария Реутина (второе место), Ксения Новодворцева (второе место), Дарья Белякова (первое место) и Илья Миронов (первое место).

«Для Молодежных палат лыжные соревнования в Гагине уже стали доброй традицией. Это отличная возможность не только посоревноваться на прекрасной трассе, но и пообщаться с коллегами из разных районов, обменяться идеями. Мы с радостью приезжаем сюда и приглашаем всех любителей лыжного спорта», – отметила председатель комиссии по транспорту Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области, председатель Молодежной палаты при Совете депутатов Гагинского муниципального округа Анастасия Буртышева.

Параллельно с основными соревнованиями участники Спартакиады попробовали свои силы в новых видах спорта – настольных играх кульбутто и шаффлборд. Спортсмены ознакомились с правилами и протестировали новый инвентарь. В марте по ним планируется провести официальные соревнования.  В ходе общения по итогам мероприятия было решено проработать вопрос о добавлении в будущих стартах отдельной категории для активных ветеранов и членов общественных советов.

«Каждый этап нашей Спартакиады – это настоящий спортивный праздник и живое общение. Мы постоянно развиваемся и добавляем новые дисциплины, чтобы вовлечь еще больше коллег. Важен не только спорт на выносливость, но и игры, где нужны ловкость и смекалка. Сегодняшняя победа нашей команды – это общая заслуга, но главный итог – это положительные эмоции, здоровье и укрепление командного духа», – сообщил Максим Ребров.

Теги:
Законодательное собрание Лыжный спорт Спартакиада
