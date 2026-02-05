ФК "Пари НН" расторг контракты с Глущенковым и Кутателадзе Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Защитник Кирилл Глущенков и нападающий Николоз Кутателадзе больше не являются игроками "Пари НН". Об этом говорится на официальном сайте нижегородского клуба.

Уточняется, что соглашения с футболистами прекращены по взаимному согласию сторон.

""Пари НН" благодарит Кутателадзе и Глущенкова за вклад в игру клуба и желает им успехов в дальнейшей карьере", — сказано в сообщении.

Кутателадзе провел за "Пари НН" 28 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач. У Глущенкова — 11 игр за команду.

Сообщалось, что агент Хуана Боселли допускает его уход из "Пари НН" до закрытия трансферного окна.

Напомним, чемпионате России "Пари НН" набрал 14 очков и идет на 14-й позиции в турнирной таблице.