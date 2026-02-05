Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
05 февраля 2026 14:50ФК "Пари НН" расторг контракты с Глущенковым и Кутателадзе
05 февраля 2026 09:33Баскетболисты "Пари НН" уступили "Локомотиву-Кубани"
04 февраля 2026 15:07"Торпедо" обыграло "Амур" и забрало максимум очков с Дальнего Востока
04 февраля 2026 11:53Почти 80 спортобъектов подключены к Единому агрегатору физкультурно-спортивных организаций Нижегородской области
04 февраля 2026 10:30Нижегородское "Торпедо" начнет сезон 2026/2027 на новой арене на Стрелке
04 февраля 2026 09:53Агент Боселли допускает его уход из "Пари НН" до закрытия трансферного окна
03 февраля 2026 16:05Глеб Никитин: "Нижний Новгород готов принять международные матчи на новой арене"
03 февраля 2026 14:25Игроки "Торпедо" вошли в символические команды КХЛ по итогам января
03 февраля 2026 12:15Полузащитник "Пари НН" Александр Эктов вернулся к тренировкам на поле
03 февраля 2026 11:08Нижегородец Денис Черышев заключил контракт с кипрской "Красавой"
Спорт

ФК "Пари НН" расторг контракты с Глущенковым и Кутателадзе

05 февраля 2026 14:50 Спорт
ФК Пари НН расторг контракты с Глущенковым и Кутателадзе

Фото: ФК "Пари НН"

Защитник Кирилл Глущенков и нападающий Николоз Кутателадзе больше не являются игроками "Пари НН". Об этом говорится на официальном сайте нижегородского клуба.

Уточняется, что соглашения с футболистами прекращены по взаимному согласию сторон.

""Пари НН" благодарит Кутателадзе и Глущенкова за вклад в игру клуба и желает им успехов в дальнейшей карьере", — сказано в сообщении.

Кутателадзе провел за "Пари НН" 28 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач. У Глущенкова — 11 игр за команду.

Сообщалось, что агент Хуана Боселли допускает его уход из "Пари НН" до закрытия трансферного окна. 

Напомним, чемпионате России "Пари НН" набрал 14 очков и идет на 14-й позиции в турнирной таблице.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Новости по теме
03 февраля 2026 12:15Полузащитник "Пари НН" Александр Эктов вернулся к тренировкам на поле
02 февраля 2026 12:0021-летний нападающий Матвей Урванцев усилил атаку "Пари НН"
31 января 2026 12:03Уругвайский нападающий Андриан Бальбоа стал игроком ФК "Пари НН"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных