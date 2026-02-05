ФК "Пари НН" расторг контракты с Глущенковым и Кутателадзе

Фото:
Защитник Кирилл Глущенков и нападающий Николоз Кутателадзе больше не являются игроками "Пари НН". Об этом говорится на официальном сайте нижегородского клуба.
Уточняется, что соглашения с футболистами прекращены по взаимному согласию сторон.
""Пари НН" благодарит Кутателадзе и Глущенкова за вклад в игру клуба и желает им успехов в дальнейшей карьере", — сказано в сообщении.
Кутателадзе провел за "Пари НН" 28 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач. У Глущенкова — 11 игр за команду.
Сообщалось, что агент Хуана Боселли допускает его уход из "Пари НН" до закрытия трансферного окна.
Напомним, чемпионате России "Пари НН" набрал 14 очков и идет на 14-й позиции в турнирной таблице.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+