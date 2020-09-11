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Бизнес

Нижегородский водоканал проводит сезонную проверку уличной системы пожаротушения

18 сентября 2020 12:45  [260] Бизнес

Фото: Нижегородский водоканал

Нижегородский водоканал совместно с региональным ГУ МЧС с сентября по октябрь текущего года проводит сезонную проверку уличной системы пожаротушения. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала.

Всего в колодцах Нижегородского водоканала установлено более 4,5 тысячи гидрантов, каждый проверяют на целостность крышки и самого колодца, а также на правильность установки корпуса гидранта, проводят осмотр наличия подъезда к колодцу и указателя места расположения, чтобы пожарные бригады не тратили время на поиск.

"Для Нижегородского водоканала работа с гидрантами в числе приоритетных, так как в случае пожара от правильной работы оборудования зависят жизни людей. Важно, чтобы был достаточным напор для быстрого тушения пожара. Поэтому проверка проводится регулярно, два раза в год, до наступления пожароопасного периода", - сказал главный инженер АО "Нижегородский водоканал" Владимир Шацков.

Технические неисправности, если таковые выявляются, специалисты Нижегородского водоканала сразу устраняют. Кроме того, проверка производится и после каждого использования гидранта.

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