Нижегородский водоканал проводит сезонную проверку уличной системы пожаротушения Бизнес

Фото: Нижегородский водоканал

Нижегородский водоканал совместно с региональным ГУ МЧС с сентября по октябрь текущего года проводит сезонную проверку уличной системы пожаротушения. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала.

Всего в колодцах Нижегородского водоканала установлено более 4,5 тысячи гидрантов, каждый проверяют на целостность крышки и самого колодца, а также на правильность установки корпуса гидранта, проводят осмотр наличия подъезда к колодцу и указателя места расположения, чтобы пожарные бригады не тратили время на поиск.

"Для Нижегородского водоканала работа с гидрантами в числе приоритетных, так как в случае пожара от правильной работы оборудования зависят жизни людей. Важно, чтобы был достаточным напор для быстрого тушения пожара. Поэтому проверка проводится регулярно, два раза в год, до наступления пожароопасного периода", - сказал главный инженер АО "Нижегородский водоканал" Владимир Шацков.

Технические неисправности, если таковые выявляются, специалисты Нижегородского водоканала сразу устраняют. Кроме того, проверка производится и после каждого использования гидранта.