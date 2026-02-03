Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородские ИТ-специалисты могут получить отсрочку от армии через "Госуслуги"

03 февраля 2026 20:03 Общество
Нижегородские ИТ-специалисты могут получить отсрочку от армии через Госуслуги

Нижегородские ИТ-специалисты со 2 февраля могут подать заявление на отсрочку от призыва на срочную службу в 2026 году. Сделать это можно через портал "Госуслуги". 

Как сообщает Минцифры России, после подачи заявления работодатель увидит его в личном кабинете организации. Если данные указаны корректно, он сможет подтвердить заявку. В случае, если сотрудник сам не оформил заявление, компания имеет право внести его в список самостоятельно.

Для подачи списков организациям необходимо предварительно проверить и подтвердить информацию о сотрудниках, а затем направить списки в Минцифры России через "Госуслуги". Заявление подается один раз. Если сотрудник меняет место работы, его нужно будет внести в новый список от имени нового работодателя. Форма подачи будет доступна в течение всего года.

Организации могут отправлять несколько списков по мере их формирования. Окончательное решение о предоставлении отсрочки принимает призывная комиссия.

Минцифры России планирует направить первые списки в Министерство обороны до 1 марта, поэтому работодателям рекомендуется подготовить документы заранее.

Чтобы специалист был включен в список на отсрочку, он должен соответствовать ряду требований: быть гражданином РФ, мужчиной в возрасте от 18 до 30 лет, работать по трудовому договору с полной занятостью, иметь высшее образование по одной из утвержденных специальностей, трудиться в аккредитованной ИТ-компании не менее 11 месяцев (требование не распространяется на тех, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза). 

На отсрочку могут претендовать и выпускники, которые ещё не получили диплом, но завершили обучение. Однако документ об образовании потребуется предоставить призывной комиссии.

Напомним, цифровизация государственных услуг реализуется в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". 

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области усилили меры поддержки для участников мобилизационного резерва "БАРС-НН" и их семей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

