Нижегородские ИТ-специалисты могут получить отсрочку от армии через "Госуслуги"

Нижегородские ИТ-специалисты со 2 февраля могут подать заявление на отсрочку от призыва на срочную службу в 2026 году. Сделать это можно через портал "Госуслуги".

Как сообщает Минцифры России, после подачи заявления работодатель увидит его в личном кабинете организации. Если данные указаны корректно, он сможет подтвердить заявку. В случае, если сотрудник сам не оформил заявление, компания имеет право внести его в список самостоятельно.

Для подачи списков организациям необходимо предварительно проверить и подтвердить информацию о сотрудниках, а затем направить списки в Минцифры России через "Госуслуги". Заявление подается один раз. Если сотрудник меняет место работы, его нужно будет внести в новый список от имени нового работодателя. Форма подачи будет доступна в течение всего года.

Организации могут отправлять несколько списков по мере их формирования. Окончательное решение о предоставлении отсрочки принимает призывная комиссия.

Минцифры России планирует направить первые списки в Министерство обороны до 1 марта, поэтому работодателям рекомендуется подготовить документы заранее.

Чтобы специалист был включен в список на отсрочку, он должен соответствовать ряду требований: быть гражданином РФ, мужчиной в возрасте от 18 до 30 лет, работать по трудовому договору с полной занятостью, иметь высшее образование по одной из утвержденных специальностей, трудиться в аккредитованной ИТ-компании не менее 11 месяцев (требование не распространяется на тех, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза).

На отсрочку могут претендовать и выпускники, которые ещё не получили диплом, но завершили обучение. Однако документ об образовании потребуется предоставить призывной комиссии.

Напомним, цифровизация государственных услуг реализуется в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

