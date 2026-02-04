АО "Транснефть – Верхняя Волга" сэкономило 4,6 млн кВт*ч электроэнергии в 2025 году 

Фото:
АО "Транснефть – Верхняя Волга" (дочернее предприятие ПАО "Транснефть") подвело итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2025 год.
По итогам прошлого года удельное потребление электроэнергии снизилось на 0,6%, что позволило сэкономить 4,6 млн кВт*ч. Достигнуть таких результатов удалось благодаря оптимизации технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также очистке внутренней поверхности магистральных трубопроводов и фильтров-грязеуловителей от парафинистых отложений, образующихся в ходе эксплуатации трубопроводов.
В сфере теплоснабжения, благодаря текущему ремонту тепловых сетей на площадочных объектах и установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, экономия составила 69,5 тонн условного топлива. Кроме того, за счет оптимизации маршрутов перевозок, сокращения непроизводительных пробегов и повышения транспортной дисциплины было сэкономлено 34 тонны моторного топлива.
В 2026 году АО "Транснефть – Верхняя Волга" продолжит работу по повышению энергоэффективности. Реализация таких мероприятий как оптимизация режимов, капитальный ремонт и замена насосного оборудования позволит достичь экономии более 5 млн кВт/ч электроэнергии. Также дополнительный эффект обеспечит перевод котельных нефтеперекачивающих станций "Горький" и "Ермишь" с нефти на газовое топливо.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+