АО "Транснефть – Верхняя Волга" сэкономило 4,6 млн кВт*ч электроэнергии в 2025 году Общество

Фото: Служба общественных коммуникаций АО "Транснефть – Верхняя Волга"

АО "Транснефть – Верхняя Волга" (дочернее предприятие ПАО "Транснефть") подвело итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2025 год.

По итогам прошлого года удельное потребление электроэнергии снизилось на 0,6%, что позволило сэкономить 4,6 млн кВт*ч. Достигнуть таких результатов удалось благодаря оптимизации технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также очистке внутренней поверхности магистральных трубопроводов и фильтров-грязеуловителей от парафинистых отложений, образующихся в ходе эксплуатации трубопроводов.

В сфере теплоснабжения, благодаря текущему ремонту тепловых сетей на площадочных объектах и установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, экономия составила 69,5 тонн условного топлива. Кроме того, за счет оптимизации маршрутов перевозок, сокращения непроизводительных пробегов и повышения транспортной дисциплины было сэкономлено 34 тонны моторного топлива.

В 2026 году АО "Транснефть – Верхняя Волга" продолжит работу по повышению энергоэффективности. Реализация таких мероприятий как оптимизация режимов, капитальный ремонт и замена насосного оборудования позволит достичь экономии более 5 млн кВт/ч электроэнергии. Также дополнительный эффект обеспечит перевод котельных нефтеперекачивающих станций "Горький" и "Ермишь" с нефти на газовое топливо.

