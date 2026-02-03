Масштабная уборка снега пройдет в Сормове 5-6 февраля: просят убрать машины Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

5 и 6 февраля в Сормовском районе Нижнего Новгорода пройдут масштабные работы по очистке улиц от снега. В связи с этим сормовчан просят временно убрать автомобили с проездов и парковок, где будет работать уборочная техника.

Как сообщили в районной администрации, 5 февраля с 8:00 до 15:00 уборка пройдет на проезде вдоль домов №256, 258 и 260 по улице Коминтерна. Также будет очищено парковочное пространство со стороны этой улицы.

6 февраля с 9:00 до 15:00, работы продолжатся на проезде от улицы Культуры до бульвара Юбилейного. Уборка затронет участки вдоль дома №2 по улице Ефремова, на улице Павла Мочалова у домов №1, 4, 5 и 7, а также на бульваре Юбилейный у дома №9.

Следить за ходом уборки будут инспекторы городского департамента административно-технического и муниципального контроля (АТИ). В администрации напомнили, что за действия, мешающие механизированной очистке, предусмотрены штрафы.

Напомним, по аналогичным причинам въезд на ряд нижегородских парковок запрещали 2-3 февраля.

Ранее сообщалось, что временные ограничения на парковку ввели на некоторых улицах Нижнего Новгорода до 15 марта из-за уборки снега.