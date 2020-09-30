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Культура и отдых

Италоязычный кинофестиваль России пройдет в Нижнем Новгороде с 8 по 14 октября

07 октября 2020 12:45  [327] Культура и отдых

Фото: Организаторы

Масштабный италоязычный кинофестиваль России Russia-Italia Film Festival пройдет в Нижнем Новгороде с 8 по 14 октября. Об этом сообщают организаторы.

На фестивале состоится показ художественного, документального и короткометражного кино. Мероприятие организовано с целью укрепления культурных связей между Россией и Италией. Показ фильмов пройдет в кинотеатре "Орленок".

В фестивальную программу войдут 9 современных итальянских картин в жанре комедии, комедийной драмы, мелодрамы, романического триллера и документального кино. Зрители кинофестиваля ознакомятся как с дебютными картинами молодых режиссеров, так и с ретроспективами классиков итальянского кинематографа.

Как рассказали в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области, RIFF является самым масштабным италоязычным кинофестивалем России: он проходит более чем в 15 крупнейших городах страны.

Все фильмы, которые в течение недели покажут нижегородскому зрителю, являются участниками и победителями известных региональных фестивалей Италии и престижных мировых кинофестивалей.

В четверг, 8 октября, в "Орленке" покажут романтическую комедию "Познакомься с Софией" (12+). Картина вдохновлена духом рок-музыки: композитор Франческо Серази использовал мотивы рока новой волны – Talking Heads, Feelies Blondie, а также произведения более таких исполнителей, как LCD Soundsystem и TV On The Radio.

9 октября нижегородцев ждет комедия режиссера Франческо Миччике "Фантазеры" (16+), главную роль в которой исполнил мэтр итальянского кино Серджо Кастеллито. Зрителю расскажут историю двух влюбленных, поверивших в мнимое богатство.

В выходные состоится показ сразу 4 киноработ: мелодрамы "Везучая" (16+), документального фильма "Неизвестная Италия. Матера – город из камня" (12+), комедий "Когда все дома" (16+) и "Спрячь бабушку в холодильнике" (16+).

В понедельник, 12 октября, зрители оценят комедийную драму "Великий дух" (16+), которая расскажет о внезапной дружбе бежавшего вора и странного человека по имени Черный олень.

13 октября в кинотеатре можно будет посмотреть основанную на реальных событиях комедию "Боб и Мэрис" (16+). Нижегородцы узнают о том, как семейная пара, решившая переехать из старого дома в виллу на окраине Неаполя, столкнулась с итальянской мафией.

Завершится кинофестиваль показом романтического триллера "Неаполь под пеленой" (18+). Фильм принял участие в Московском международном кинофестивале, где главная героиня картины – Джованна Меццоджорно – стала обладателем приза за лучшую женскую роль.

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