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Общество

"Доступное жилье, высокооплачиваемая работа и развитая инфраструктура – необходимы для жизни на селе", - Игорь Тюрин

13 октября 2020 11:47  [46] Общество

"В настоящее время на предприятия АПК региона требуется более 600 специалистов и рабочих различных профессий. Самые востребованные среди них – агрономы, зоотехники, механизаторы, операторы машинного доения и ветеринарные врачи", – заявил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, информация о вакансиях размещена на сайте профильного комитета Законодательного собрания – www.zsno-apk.ru.

"Вакансии есть практически в любом районе нашей области. Средняя предлагаемая заработная плата – около 25 тысяч рублей, но есть предложения и с более высокой оплатой, достигающей 50-60 тысяч рублей. Важно отметить, что более 50% работодателей готовы предоставлять своим работникам служебное жилье", - добавил депутат.

"Дополнительным подспорьем для решения жилищного вопроса стала новая программа "Сельской ипотеки". Льготная ипотека со ставкой до 3% годовых действует в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Стать участником данной программы может практически любой житель нашего региона, желающий улучшить свои жилищные условия путем переезда на постоянное место жительство в районы области. Это очень эффективный и доступный инструмент. С начала года уже более 900 человек воспользовались "Сельской ипотекой", а значит и новые кадры появляются на селе. Доступное жилье, высокооплачиваемая работа и развитая инфраструктура – необходимый минимум для жизни на селе", – подчеркнул Игорь Тюрин.

Ранее сообщалось, что молодые работники нижегородского АПК получили прибавки к зарплате. Получателями государственной поддержки стали 75 молодых специалистов и работников, вновь трудоустроившихся в сельскохозяйственные и фермерские хозяйства Нижегородской области в 2020 году.

В частности, 42 молодым работникам - трактористам-машинистам сельхозпроизводства, операторам машинного доения, операторам по искусственному осеменению животных – назначены ежемесячные выплаты в размере 4 тысячи рублей, 33 специалистам – в размере 6 и 8 тысяч рублей.

Напомним, что в 2019 году ежемесячные выплаты к зарплате назначены 175 молодым специалистам, вновь поступившим на работу в сельхозпроизводство. Доплаты действуют и в 2020 году.

По итогам прошлого года в АПК Нижегородской области реализовано 25 крупных инвестпроектов. Cреди наиболее крупных реализованных в прошлом году инвестпроектов – развитие мощностей АО "Нижегородский масло-жировой комбинат", ввод дополнительных линий и нового цеха на ЗАО "ПКФ "РусАгроГрупп", модернизация АО "Маслосырзавод "Починковский".

Кроме того, в 2019 году построено и реконструировано 18 животноводческих комплексов более чем на 5000 голов крупного рогатого скота. Например, завершено строительство комплекса на 400 голов в АО "Семьянское" (Воротынский район), на 500 голов – в СПК "Новый путь" (Шахунский район) и в ОАО "Тепелево" (Дальнеконстантиновский район).

В начала этого года более 2 млрд рублей инвестиций направлено на развитие предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. По итогам восьми месяцев текущего года индекс физического объема производства пищевых продуктов составил 105,9% по сравнению с 2019-м. Это связано, в том числе, с тем, что предприятия модернизируют свои производства, закупают новое оборудование. 

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