Политика

Олег Шмелев покидает пост главы Ковернинского округа

23 января 2026 15:16 Политика
Шмелев

Фото: Олег Шмелев/ Telegram

Олег Шмелев объявил о решении досрочно покинуть должность руководителя местного самоуправления Ковернинского округа. В своем телеграм-канале чиновник отметил, что это личная инициатива. 

Шмелев напомнил, что посвятил работе на благо округа 12 лет, за которые, по его словам, удалось добиться значимых результатов.

"За это время мы существенно продвинулись в вопросах благоустройства и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства. В округе были реализованы проекты в рамках федеральных и региональных программ. Кроме того, удалось укрепить социальную политику и придать импульс культурной жизни", — подчеркнул он.

Чиновник также выразил уверенность, что проделанная командой работа в экономической сфере создала устойчивую основу для дальнейшего развития территории.

Напомним, что летом 2025 года в отставку ушел глава Шахунского округа Олег Дахно.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Ковернинский район МСУ чиновники
