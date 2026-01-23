Олег Шмелев покидает пост главы Ковернинского округа Политика

Фото: Олег Шмелев/ Telegram

Олег Шмелев объявил о решении досрочно покинуть должность руководителя местного самоуправления Ковернинского округа. В своем телеграм-канале чиновник отметил, что это личная инициатива.

Шмелев напомнил, что посвятил работе на благо округа 12 лет, за которые, по его словам, удалось добиться значимых результатов.

"За это время мы существенно продвинулись в вопросах благоустройства и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства. В округе были реализованы проекты в рамках федеральных и региональных программ. Кроме того, удалось укрепить социальную политику и придать импульс культурной жизни", — подчеркнул он.

Чиновник также выразил уверенность, что проделанная командой работа в экономической сфере создала устойчивую основу для дальнейшего развития территории.

Напомним, что летом 2025 года в отставку ушел глава Шахунского округа Олег Дахно.