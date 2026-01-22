Надзор за маломерными судами усилят в Нижегородской области Политика

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

На заседании комитета по транспорту нижегородского Заксобрания депутаты рассмотрели инициативу по усилению контроля за эксплуатацией маломерных судов.

По данным НИА "Нижний Новгород", парламентарии обсудили подготовленный правительством России проект поправок в Кодекс внутреннего водного транспорта РФ.

Председатель профильного комитета ЗСНО Владимир Солдатенков пояснил, что новая редакция Кодекса предусматривает введение специальных видеокамер для фиксации нарушений на водных путях, совершенных владельцами лодок, гидроциклов и другого мелкого водного транспорта.

Солдатенков подчеркнул, что обсуждение этой темы только начинается. Впереди предстоит большая работа: нужно будет определить точное количество и расположение камер, согласовать действия по их установке с Государственным инспекционным морским надзором (ГИМС) и транспортной полицией, оценить необходимые расходы бюджета.

"Мы стоим в самом начале долгого процесса, цель которого — обеспечить такое же четкое регулирование эксплуатации водных объектов, какое существует на автомобильных дорогах", — прокомментировал парламентарий.

Напомним, что сезон навигации для маломерных судов в Нижегородской области завершился в ноябре 2025 года.