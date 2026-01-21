Глеб Никитин поздравил следователей с 15-летием СК России Политика

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил на заседании коллегии регионального Следственного управления СК РФ, посвящённом подведению итогов работы ведомства за 2025 год.

Как рассказал глава региона в своем телеграм-канале, он лично поздравил сотрудников Следственного комитета России с 15-й годовщиной образования ведомства.

Никитин высоко оценил роль нижегородского управления в общей правоохранительной системе страны, отметив значительный вклад ведомства в борьбу с преступностью, коррупционными проявлениями и террористическими угрозами. Он отдельно подчеркнул, что нижегородское подразделение Следственного комитета традиционно входит в топ-10 лучших управлений страны.

"За пятнадцать лет Следственный комитет прошёл большой путь, выполняя ответственную и порой скрытую от глаз общественности, но чрезвычайно важную работу", - сказал губернатор.

По официальным данным, за всю историю работы ведомства нижегородские следователи направили в суды десятки тысяч уголовных дел, из которых значительная доля приходится на тяжкие и особо тяжкие преступления.

Глава региона выразил благодарность сотрудникам управления за профессионализм, добросовестную защиту конституционных прав граждан и общественных интересов.

"Высокие показатели вашей работы обеспечиваются ежедневным трудом множества профессионалов — следователей и экспертов, руководителей и простых сотрудников. Эффективное взаимодействие правоохранительных органов и исполнительной власти региона гарантирует стабильность обстановки и правопорядок", - резюмировал губернатор.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин занял 7-е место в Telegram-рейтинге глав регионов России по итогам 2025 года.