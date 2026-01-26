Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Люлин вошел в топ-5 руководителей региональных парламентов за 2025 год

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин второй год подряд демонстрирует высокие показатели медиаактивности, закрепившись на четвёртой позиции в национальном рейтинге глав региональных парламентов. Итоги за 2025 год опубликованы в исследовании аналитической системы "Медиалогия".

Рейтинг формируется на основании ежемесячного мониторинга публикаций в СМИ и отражает влияние руководителей законодательных органов власти в российских регионах. Ежегодно в нём участвует 89 персон.

Первое место занял председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов, второе досталось Александру Бельскому из Петербурга, третье занял Игорь Брынцалов из Подмосковья.

Среди остальных представителей Приволжского федерального округа в топ-10 попали Фарид Мухаметшин из Татарстана (седьмая позиция) и Константин Толкачёв из Башкортостана (десятое место).

В 2024 году Евгений Люлин также входил в четвёрку самых цитируемых руководителей законодательных органов, удерживая прежнюю позицию.

Сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошел в топ-10 глав регионов по упоминаемости в Telegram.

