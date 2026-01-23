Замгубернатора Олега Берковича экстренно прооперировали в Москве Политика

Фото: Олег Беркович/ Telegram

Замгубернатора Нижегородской области Олега Берковича прооперировали в Москве. Подробностями он поделился в своем телеграм-канале 23 января, в день выписки.

Из поста следует, что у 39-летнего чиновника произошел рецидив старой травмы спины, полученной после 800-летия Нижнего Новгорода. Спустя пять лет вновь потребовалась срочная операция.

"Было уже невозможно ходить", - признался Беркович.

Замглавы региона доверился команде нейрохирургов Центра Бурденко. По его словам, все в медучреждении ему понравилось: и атмосфера, и еда, и в целом организация.

"Операция прошла успешно, восстановление идет хорошо. Пока что работаю в основном онлайн. Но главное, что снова хожу!" — отметил Беркович.

После этой истории замгубернатора пришел к выводу, что здоровье не вечно, поэтому важно находить время на отдых, спорт и обследования.

"Когда тебе 39 и ты в какой-то момент почти не можешь ходить — это очень отрезвляет. Я точно не готов повторять такой опыт раз в несколько лет. Поэтому торжественно обещаю сам себе: во время реабилитации и после спорт станет регулярной частью моей жизни, а не отложенной задачей", - заявил замглавы региона.