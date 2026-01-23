Андрей Гнеушев поздравил сотрудников облправительства с Днем госслужащего Политика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Мероприятие, приуроченное ко Дню государственного служащего, который отмечается в России 24 января, прошло в Кремле. В нем приняли участие более 200 государственных служащих исполнительных органов региона. Среди приглашенных гостей были и участники программы «Герои. Нижегородская область».

С поздравлением к госслужащим обратился заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

«Мы все понимаем, что наша миссия – служить людям. От ваших решений, вашей компетентности и преданности делу зависят стабильность, развитие и благополучие региона и всей страны. И самое главное для нас - чтобы жители получали от государства все необходимые меры поддержки и защиту. Все задачи мы выполняем единой командой правительства Нижегородской области, где важен вклад абсолютно каждого человека. Благодаря этой работе мы повышаем качество жизни в регионе, а наши проекты и решения получают признание на федеральном уровне в самых разных сферах», - сказал Андрей Гнеушев.

Также сотрудников исполнительных органов поздравила и.о. министра кадровой политики правительства Нижегородской области Елена Амосова.

«Коллеги, для меня большая честь — поздравить и от всего сердца поблагодарить каждого за ваш ежедневный ответственный и очень значимый для региона труд, за ту энергию и профессионализм, которые вы вкладываете в свою работу каждый день. Мы считаем такие встречи крайне важными, они позволяют нам пообщаться в неформальной обстановке, прочувствовать себя частью одной команды, объединенной общей целью: служить жителям нашего нижегородского края», - отметила Елена Амосова.

В ходе торжественного мероприятия были награждены дипломами и памятными подарками победители акции #КомандаПравительстваНО_2026. В рамках акции сотрудникам было предложено рассказать в социальных сетях о своем пути на госслужбу, служебных буднях или о семейной династии.

Победители определены в трех номинациях: «Моя династия госслужащих» – семья Дениса и Елены Барышниковых (министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области и заместитель уполномоченного по правам человека Нижегородской области); «Мой путь на госслужбу» – Алина Горбунова (министерство кадровой политики правительства Нижегородской области); «Мои служебные будни» – Юлия Быстрова (министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области) и Максим Зиновьев (министерство спорта Нижегородской области).

С лекцией «История становления госслужбы в Нижегородской области: от петровских времен до наших дней» перед участниками мероприятия выступил руководитель Комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов.

Также госслужащим презентовали инструменты профориентации от Молодежного центра карьеры Нижегородской области «Купно.Старт». А еще все желающие смогли проверить свои знания о госслужбе, истории и культурном наследии Нижегородской области в формате интеллектуальной игры.

Организаторами мероприятия выступили министерство кадровой политики правительства Нижегородской области и КУПНО.