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Политика

"4 ноября – памятная дата в истории России", - Евгений Люлин

04 ноября 2020 09:04  [255] Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил нижегородцев с Днем народного единства.

"4 ноября – памятная дата в истории России. Более четырехсот лет назад именно на нашей земле прозвучали слова великого гражданина Кузьмы Минина с призывом объединиться и спасти Отечество от польских интервентов. Нижегородское ополчение показало образцовый пример героизма, патриотизма и гражданской ответственности за судьбу своей страны.

Сегодня на территории Нижегородской области проживают представители разных культур и конфессий. Мы гордимся сплоченностью наших соотечественников. Этот праздник – еще один повод осознать, что мы - единый народ с общей историей и общим будущим.

Дорогие друзья, от всей души желаю вам мира, любви, согласия. Следуйте девизу нашего земляка "Купно за едино!" и помните, что единство народа делает нашу страну сильнее!" – отмечается в поздравлении.

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