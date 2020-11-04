"4 ноября – памятная дата в истории России", - Евгений Люлин Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил нижегородцев с Днем народного единства.

"4 ноября – памятная дата в истории России. Более четырехсот лет назад именно на нашей земле прозвучали слова великого гражданина Кузьмы Минина с призывом объединиться и спасти Отечество от польских интервентов. Нижегородское ополчение показало образцовый пример героизма, патриотизма и гражданской ответственности за судьбу своей страны.

Сегодня на территории Нижегородской области проживают представители разных культур и конфессий. Мы гордимся сплоченностью наших соотечественников. Этот праздник – еще один повод осознать, что мы - единый народ с общей историей и общим будущим.

Дорогие друзья, от всей души желаю вам мира, любви, согласия. Следуйте девизу нашего земляка "Купно за едино!" и помните, что единство народа делает нашу страну сильнее!" – отмечается в поздравлении.