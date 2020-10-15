Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Дзержинска назначен на 27 ноября Политика

Фото: администрация Дзержинска

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Дзержинска назначен на 27 ноября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе думы города.

Решения по организации конкурсной процедуры депутаты приняли в рабочем порядке.

Кандидатов на пост главы города выдвигают губернатор региона, депутатские объединения (фракции) в городской думе, политические партии или иные общественные объединения, депутаты местной Думы, численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов.

Гражданин, желающий принять участие в конкурсной процедуре, обязан представить в думу ряд необходимых документов и не должен иметь ограничения пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. Подать пакет документов можно будет по 26 ноября включительно.

Кандидатов выбирает конкурсная комиссия в составе восьми человек. Половина членов конкурсной комиссии назначается городской думой, другая половина – губернатором Нижегородской области.

Решением думы Дзержинска членами комиссии назначены депутаты Нина Аранович, Александр Парамонов, Александр Терентьев, Анатолий Щетков. Губернатору Нижегородской области Глебу Никитину предложено назначить четырех членов комиссии.

Сейчас главой является Иван Носков, избранный 6 декабря 2018 года на срок в два года.