"Зоозащита-НН" не будет участвовать в конкурсе на право отлова бездомных животных в 2021 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Зоозащита-НН" не будет участвовать в конкурсе на право отлова бездомных животных в Нижнем Новгороде в 2021 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказал директор организации Владимир Гройсман.

Он пояснил, что решение не было одномоментным. Причиной послужили многократные "формальные недопонимания" с заказчиком - комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов Нижнего Новгорода.

Владимир Гройсман считает, что дело, в том числе, в несовершенстве законодательства. Закон и правовые акты, регулирующие действия в области обращения с животными, не нормируют их жестко. Из-за этого на часть необходимых работ не выделяется финансирование.

Руководитель "Зоозащиты-НН" уверен, что собак нужно отлавливать постоянно. В контракте же прописаны определенные сроки.

"К примеру, мы должны отлавливать собак в марте. Но они же не будут ждать, могут и укусить кого-то. Поэтому все остальное время мы отлавливаем животных на благотворительных началах", - сказал он.

Кроме того, Владимир Гройсман рассказал, что организация вкладывает свои деньги в содержание и лечение животных. На собаку выделяется фиксированная сумма средств, которой зачастую не хватает. По контракту животные должны отлавливаться, проходить стерилизацию и содержаться в приюте 20 дней. Иногда животным требуется длительное лечение, и они содержатся в приюте дольше.

"Любая нестандартная ситуация - мы идем на встречу. При этом каждая наша ошибка жестко пресекается", - добавил он.

В последний раз недопонимание возникло из-за того, что занимающиеся отловом специалисты не успели снять сам процесс и предоставили заказчику видео, на котором животные уже находятся в приюте. Организация получила крупный штраф за это нарушение.

Владимир Гройсман напомнил, что "Зоозащита-НН" создавалась в 2014 году специально для отлова и содержания бездомных животных. Он сообщил, что организация продолжит свою работу по отлову в других городах. В Нижнем Новгороде останется приют благотворительного фонда "Сострадание-НН" и ветеринарный госпиталь.

Добавим, что принять участие в конкурсе по выбору подрядчика для отлова бездомных животных в Нижнем Новгороде может не каждый. У компании должен быть свой приют и развитая инфраструктура.