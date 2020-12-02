Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
09 декабря 2020 11:42  [34] Аномальные морозы до -20 градусов ожидают нижегородцев в ближайшие дни
09 декабря 2020 10:37  [93] Самые лучшие качества ассоциируются со словом герой, - Олег Лавричев
09 декабря 2020 10:32  [80] Первая спецплощадка для выгула собак открыта в Арзамасе
09 декабря 2020 10:27  [91] Юрий Шалабаев поздравляет нижегородцев с Днем Героев Отечества
09 декабря 2020 10:03  [110] "Единая Россия" предложила сделать постоянными минимальные выплаты по больничным на уровне не ниже МРОТ
09 декабря 2020 09:29  [1936] Глеб Никитин назвал причины дистанционного обучения нижегородских школьников
09 декабря 2020 09:00  [139] "Готовность встать на защиту Родины всегда была свойственна нижегородцам", - Глеб Никитин
08 декабря 2020 19:39  [259] Нижний сегодня: главные события дня
08 декабря 2020 19:18  [277] Центр физики и математики для строительства электрон-позитронного коллайдера, создадут в Сарове
08 декабря 2020 18:10  [295] Активисты "ЕР" в Сарове бесплатно развозят медиков к пациентам и по домам
Общество

Самые лучшие качества ассоциируются со словом герой, - Олег Лавричев

09 декабря 2020 10:37  [93] Общество

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравляет нижегородцев с Днем Героев Отечества. текст поздравления распространила пресс-служба Гордумы.

"Уважаемые нижегородцы! Поздравляю вас с Днем Героев Отечества!

Со словом герой ассоциируются, пожалуй, самые лучшие человеческие качества - мужество, смелость, отвага, доблесть, стойкость и решительность. И этот праздник - дань государственного и общественного признания тем, кто носит звания Героя Советского Союза и Российской федерации, ордена Славы и Святого Георгия.

Люди, которые смогли преодолеть себя и выйти за рамки своих собственных возможностей ради благородной цели были, есть, и будут всегда, и в военное и в мирное время. Самое большое число героев Отечества, заслуживших высший почетный знак ценой тяжелейшей и Великой Победы, дала нам Великая Отечественная Война.
Сегодня не только наша страна, но и весь мир стоит перед новыми вызовами. Герои нашего времени – это врачи, медсестры, волонтеры, ученые, работающие над созданием вакцины против захватившего весь мир нового вируса. Пусть 9 декабря не является выходным днем и не отличается пышными торжествами, отдельные слова благодарности сегодня - нашим ветеранам!

Всем Героям Отечества - честь и слава!" – отмечается в заключительной части поздравления.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
Пастарама
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph