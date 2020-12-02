Самые лучшие качества ассоциируются со словом герой, - Олег Лавричев Общество

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравляет нижегородцев с Днем Героев Отечества. текст поздравления распространила пресс-служба Гордумы.



"Уважаемые нижегородцы! Поздравляю вас с Днем Героев Отечества!



Со словом герой ассоциируются, пожалуй, самые лучшие человеческие качества - мужество, смелость, отвага, доблесть, стойкость и решительность. И этот праздник - дань государственного и общественного признания тем, кто носит звания Героя Советского Союза и Российской федерации, ордена Славы и Святого Георгия.

Люди, которые смогли преодолеть себя и выйти за рамки своих собственных возможностей ради благородной цели были, есть, и будут всегда, и в военное и в мирное время. Самое большое число героев Отечества, заслуживших высший почетный знак ценой тяжелейшей и Великой Победы, дала нам Великая Отечественная Война.

Сегодня не только наша страна, но и весь мир стоит перед новыми вызовами. Герои нашего времени – это врачи, медсестры, волонтеры, ученые, работающие над созданием вакцины против захватившего весь мир нового вируса. Пусть 9 декабря не является выходным днем и не отличается пышными торжествами, отдельные слова благодарности сегодня - нашим ветеранам!

Всем Героям Отечества - честь и слава!" – отмечается в заключительной части поздравления.