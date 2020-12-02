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Общество

Пациенты нижегородского неврологического госпиталя поблагодарили врачей за лечение от COVID-19

16 декабря 2020 15:52  [67] Общество

Пациенты "Нижегородского областного неврологического госпиталя ветеранов войн" (переулок Гоголя, 9А) поблагодарили врачей за лечение от COVID-19.

"Я очень довольна всем. Персонал хороший, и капельницы делают. Уютно все, чисто", - рассказала одна из пациенток.

"Питание хорошее, врачи стараются, медсестры вежливые. Обслуживание замечательное", - добавила другая.

"Работают профессионалы, все очень достойно. Спасибо, что вытащили нас сюда. Условия достойные", - поделилась мнением еще одна пациентка.

Напомним, еще 492 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 16 декабря.

Вчера было зарегистрировано 489 новых случаев COVID-19.

В настоящее время в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 62 303 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 326 (вчера - 5 293). Число жертв коронавируса в регионе на данный момент увеличилось до 1 407 человек.

 

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