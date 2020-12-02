Нижегородец незаконно производил алкоголь на дому

Фото:
Нижегородец производил алкоголь на дому. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, возбуждено уголовное дело.
Установлено, что 52-летний мужчина в частном доме по улице Объединения Автозаводского района, незаконно производил и хранил алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками.
Было изъято более 9 тысяч бутылок алкоголя на общую сумму почти 1,5 млн рублей, а также оборудование и комплектующие для производства спиртного.
Также, со слов задержанного, стало известно, что стеклотару для производимой продукции он приобретал в соседнем регионе.
Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. Он под подпиской о невыезде. Ведется следствие.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+