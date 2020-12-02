Семь новогодних сказок прочтут актрисы театра "Комедiя" для Сонь из Нижнего Новгорода Культура и отдых

Фото: пресс-служба театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Семь новогодних сказок прочтут актрисы театра "Комедiя" Алина Гобярите и Мария Оболенская в рамках онлайн-проекта "Сказки для Сонь". Об этом сообщает пресс-служба театра.

С 1 по 10 января актрисы в аудиоформате запишут истории, написанные современными авторами Еленой Михалковой, Ириной Зартайской, Натальей Евдокимовой и Ольгой Фадеевой.

Проект посвящен дочерям актрис, которых зовут Сони, а также всем нижегородцам, "кто любит слушать сказки перед сном, а потом сладко поспать".

"Всем, кто любит, когда к ним приходят чудесные сны, всем, кто верит в чудеса и сам когда-то был маленьким! 7 чудесных историй про волшебный Новый год, про Белоснежную Зиму, про Дружную Семью, про теплые Варежки и шарфик, согревающие до самого сердца, про Самый лучший Бантик на свете, про Подарки, которые так приятно не только получать, но и дарить!", - говорится в анонсе.

Записи сказок будут выкладываться на сайт театра и в группы в соцсетях.

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