Проверку работы ресурсоснабжающей компании провели в Богородске 3 января Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Специалисты Государственной жилищной инспекции Нижегородской области 3 января проверили работу ресурсоснабжающей организации АО "Нижегородская областная коммунальная компания".

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, специалисты посетили несколько адресов в Богородске, по которым в праздничные дни поступали обращения граждан по вопросам горячего водоснабжения и отопления.

"Ресурсоснабжающая организация сработала оперативно. Некоторые жители даже не заметили, что были перерывы. Мы держим ситуацию на контроле", - отметила главный специалист Дзержинского отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Арина Завитова.

Исполняющий обязанности генерального директора АО "НОКК" Рамиль Галимуллин отметил, что сигнал о перерыве сразу поступил в единую диспетчерскую службу. К ремонтным работам специалисты приступили в течение получаса. Отопление и горячее водоснабжение в полном объеме было восстановлено в домах на улице Ленина и Карла Маркса в течение нескольких часов.

"Совместно с управляющей компанией мы провели все необходимые ремонтные работы в кратчайшие сроки. Без горячей воды и тепла в праздники жителей мы не оставили. Кроме того, на улице Карла Маркса в этом году мы заменили по 640 метров сетей отопления и горячего водоснабжения. Это позволит в дальнейшем избежать аварий и предоставлять жителям качественную услугу", - добавил Рамиль Галимуллин.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил Государственной жилищной инспекции региона усилить контроль за деятельностью управляющих компаний, а также за качеством предоставления коммунальных услуг и своевременно реагировать на обращения граждан.