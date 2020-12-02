Министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов подарил юной жительнице Дзержинска ноутбук Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов подарил двенадцатилетней Анастасии Сивко из Дзержинска ноутбук в рамках всероссийской акции "Елка желаний". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По словам матери, девочка давно мечтала о собственном ноутбуке, нужном ей для обучения на "дистанционке" и во время разъездов из-за регулярного лечения и реабилитации.

Подарок девочке вручили накануне Нового года.

"Трудно передать свои эмоции и восхищение, хочется прыгать и кричать от радости. Всем нижегородцам в Новый год желаю счастья, здоровья, и пусть все добрые мечты сбудутся у каждого из нас! Еще раз большое спасибо! Это чудо для всей нашей семьи", - сказала Анастасия Сивко.

Артем Ефремов назвал счастьем - "почувствовать себя на некоторое время Дедом Морозом и исполнить мечту ребенка".

"Хотелось бы, чтобы в 2021 году было как можно больше счастливых и здоровых детей", - добавил он.

Напомним, президент России Владимир Путин дал старт акции "Елка желаний", которая реализуется в рамках благотворительного проекта "Мечтай со мной" платформы "Россия – страна возможностей", в ходе Всероссийского онлайн-марафона "#Мы вместе" 5 декабря 2020 года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в проекте в Москве 22 декабря 2020 года. Глава региона снял с елки два предновогодних пожелания детей из Нижегородской области. Одно из них поступило от 14-летней Алии Зайнетдиновой из Дзержинска, которая рассказала, что хочет побывать в Москве. По поручению губернатора Нижегородской области департамент внешних связей уже разработал программу поездки девочки в столицу. Мечта Алии осуществится 5-6 января 2021 года.

Другой подарок получил Михаил Шлоссер из Нижнего Новгорода, который мечтал о домашнем аэрохоккее. Глеб Никитин приехал осуществить желание ребенка вместе с генеральным директором ХК "Торпедо" Александром Харламовым 29 декабря. Вместе с аэрохоккеем Миша получил фирменную майку команды "Торпедо", которую подписали все игроки.

Исполнить чью-то мечту может любой совершеннолетний житель страны. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф в качестве исполнителя желаний, после чего снять открытку с интерактивной елки и следовать инструкции.