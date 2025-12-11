Полосу для реверса предложили оставить на Борском мосту

Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
11 декабря 2025 15:34 Общество
НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Заксобрании Нижегородской области обсудили возможность сохранения реверсной полосы движения на новом Борском мосту. Мнения депутатов прозвучали на комитете по транспорту 11 декабря, передает НИА "Нижний Новгород". 

Реверсную полосу ввели на время ремонта старой переправы, что позволяло автомобилям двигаться по трем суженным полосам вместо двух стандартных.

Предполагалось, что это будет временная мера. Но в выходные дни она оказалась особенно востребованной — в часы пик на мосту регулярно образуются заторы. По мнению членов комитета ЗСНО по транспорту, вопрос об организации дополнительной полосы вновь стал актуальным.

Как пояснил первый замруководителя Главного управления автомобильных дорог региона Александр Денисов, на данный момент технические условия не позволяют полноценно реализовать третью полосу. Однако власти не исключают возможность возвращения этой схемы при наличии обоснования и необходимых ресурсов.

Председатель профильного комитета Владимир Солдатенков подтвердил: проблема перегруженности моста в выходные дни остаётся серьёзной. Он считает, что нужны детальные расчёты, чтобы понять, возможно ли восстановление резервной полосы на постоянной основе, а также определить финансовые затраты на реализацию проекта.

Результаты анализа будут представлены на заседании экспертного совета комитета. К обсуждению планируется привлечь представителей профильных структур, включая сотрудников ГИБДД.

Ранее сообщалось, что подрядчик монтирует освещение на старом Борском мосту. До конца года на переправе планируют восстановить полноценное движение по обеим полосам в сторону Нижнего Новгорода. При этом окончательные работы, включая окраску конструкций и ремонт опор, перенесли на 2026 год.

Борский мост Ремонтные работы Транспорт
