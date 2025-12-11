Богородск претендует на звание города трудовой доблести Общество

Фото: Александр Воложанин

Заксобрание Нижегородской области подготовило обращение к президенту России с просьбой присвоить Богородску почетное звание Российской Федерации "Город трудовой доблести". Соответствующий проект постановления опубликован на сайте регионального парламента.

Инициатива исходит от органов местного самоуправления Богородского округа и поддержана парламентским комитетом по социальным вопросам.

В обращении подчеркивается, что жители города внесли весомый вклад в Победу в Великой Отечественной войне, проявив массовый трудовой героизм и обеспечив бесперебойную работу промышленных предприятий. С началом войны жизнь города была полностью перестроена на нужды фронта. В Богородск были эвакуированы предприятия из западных регионов страны, в том числе ремонтная база № 6 из Брянска, ставшая впоследствии Богородским механическим заводом. Уже в первые месяцы работы, еще до запуска цехов, под открытым небом здесь ремонтировали тракторы, тягачи и боевую технику.

"Только за первые два месяца работы коллектив рембазы восстановил 461 танк, 13 бронетранспортеров, 28 бронеплощадок и 675 моторов. Ремонтный завод за годы войны дал фронту 3 500 боевых машин и другой оборонной продукции. Кроме того, на средства рабочих были выпущены два бронепоезда – "Правда" и "Звезда", - говорится в обращении.

За выдающиеся заслуги предприятие было награждено Орденом Ленина. Высоких государственных наград удостоились и его сотрудники: Орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", а также медалями "За трудовую доблесть" и "За трудовое отличие".

Не меньший вклад внесли кожевенные и галантерейные фабрики города, которые неоднократно становились победителями социалистических соревнований и получали переходящие Красные знамена. В 1945 году по итогам соревнования район получил Красное знамя ГКО СССР, оставленное в Богородске на вечное хранение.

Кроме производственных достижений, жители участвовали в патриотических инициативах: собирали средства на строительство бронепоездов, самолетов и танков, отправляли на фронт теплые вещи и продукты. В городе также размещался эвакогоспиталь, в работе которого активно помогали местные жители. Богородск принимал и размещал беженцев из западных областей страны.

Факты подвигов тружеников тыла подтверждены архивными документами, публикациями военных лет и заключением Российской академии наук.

В ЗСНО уверены: присвоение Богородску звания "Город трудовой доблести" станет заслуженным признанием вклада его жителей в Победу и сохранит память о героическом труде в годы войны.

Сейчас в Нижегородской области два города имеют это почетное звание. Нижнему Новгороду оно было присвоено в 2020 году, а Дзержинску - в 2021-м.

Ранее сообщалось, что площадь трудовой доблести может появиться в Нижнем Новгороде.