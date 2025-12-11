Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 декабря 2025 16:3515 школ полностью закрыты на карантин в Нижегородской области
11 декабря 2025 16:23Специальную образовательную программу разработали для нижегородских соцучастковых
11 декабря 2025 16:15Богородск претендует на звание города трудовой доблести
11 декабря 2025 15:56Питерские поезда будут останавливаться в Нижнем Новгороде в новогодние праздники
11 декабря 2025 15:34Полосу для реверса предложили оставить на Борском мосту
11 декабря 2025 15:25Студенты Нижегородского института управления узнали про особенности госслужбы в нижегородском правительстве
11 декабря 2025 15:20В Госдуме предложили дать россиянам доступ к кредитной истории на "Госуслугах"
11 декабря 2025 15:13Проезд без купюр: депутаты ЗСНО поддержали отмену наличных в транспорте
11 декабря 2025 14:54Правительство РФ направит 71 млн рублей на зарплаты нижегородских врачей
11 декабря 2025 14:11Стали известны подробности КРТ в районе оперного театра в Нижнем Новгороде
Общество

Богородск претендует на звание города трудовой доблести

11 декабря 2025 16:15 Общество
Богородск претендует на звание города трудовой доблести

Фото: Александр Воложанин

Заксобрание Нижегородской области подготовило обращение к президенту России с просьбой присвоить Богородску почетное звание Российской Федерации "Город трудовой доблести". Соответствующий проект постановления опубликован на сайте регионального парламента.

Инициатива исходит от органов местного самоуправления Богородского округа и поддержана парламентским комитетом по социальным вопросам.

В обращении подчеркивается, что жители города внесли весомый вклад в Победу в Великой Отечественной войне, проявив массовый трудовой героизм и обеспечив бесперебойную работу промышленных предприятий. С началом войны жизнь города была полностью перестроена на нужды фронта. В Богородск были эвакуированы предприятия из западных регионов страны, в том числе ремонтная база № 6 из Брянска, ставшая впоследствии Богородским механическим заводом. Уже в первые месяцы работы, еще до запуска цехов, под открытым небом здесь ремонтировали тракторы, тягачи и боевую технику.

"Только за первые два месяца работы коллектив рембазы восстановил 461 танк, 13 бронетранспортеров, 28 бронеплощадок и 675 моторов. Ремонтный завод за годы войны дал фронту 3 500 боевых машин и другой оборонной продукции. Кроме того, на средства рабочих были выпущены два бронепоезда – "Правда" и "Звезда", - говорится в обращении.

За выдающиеся заслуги предприятие было награждено Орденом Ленина. Высоких государственных наград удостоились и его сотрудники: Орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", а также медалями "За трудовую доблесть" и "За трудовое отличие".

Не меньший вклад внесли кожевенные и галантерейные фабрики города, которые неоднократно становились победителями социалистических соревнований и получали переходящие Красные знамена. В 1945 году по итогам соревнования район получил Красное знамя ГКО СССР, оставленное в Богородске на вечное хранение.

Кроме производственных достижений, жители участвовали в патриотических инициативах: собирали средства на строительство бронепоездов, самолетов и танков, отправляли на фронт теплые вещи и продукты. В городе также размещался эвакогоспиталь, в работе которого активно помогали местные жители. Богородск принимал и размещал беженцев из западных областей страны.

Факты подвигов тружеников тыла подтверждены архивными документами, публикациями военных лет и заключением Российской академии наук.

В ЗСНО уверены: присвоение Богородску звания "Город трудовой доблести" станет заслуженным признанием вклада его жителей в Победу и сохранит память о героическом труде в годы войны.

Сейчас в Нижегородской области два города имеют это почетное звание. Нижнему Новгороду оно было присвоено в 2020 году, а Дзержинску - в 2021-м

Ранее сообщалось, что площадь трудовой доблести может появиться в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Богородск ВОВ Законодательное собрание
Поделиться:
Новости по теме
10 декабря 2025 09:00Туристическая "Тропа героев тыла" появилась в Нижегородской области
12 ноября 2025 08:00Проект застройки на 400 домов утвердили в Богородском округе
24 сентября 2025 16:16Никитин и Советников высадили аллею в парке Победы вместе со школьниками
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных