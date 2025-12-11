Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 декабря 2025 15:56Питерские поезда будут останавливаться в Нижнем Новгороде в новогодние праздники
11 декабря 2025 15:34Полосу для реверса предложили оставить на Борском мосту
11 декабря 2025 15:25Студенты Нижегородского института управления узнали про особенности госслужбы в нижегородском правительстве
11 декабря 2025 15:20В Госдуме предложили дать россиянам доступ к кредитной истории на "Госуслугах"
11 декабря 2025 15:13Проезд без купюр: депутаты ЗСНО поддержали отмену наличных в транспорте
11 декабря 2025 14:54Правительство РФ направит 71 млн рублей на зарплаты нижегородских врачей
11 декабря 2025 14:11Стали известны подробности КРТ в районе оперного театра в Нижнем Новгороде
11 декабря 2025 13:2815-летнего подростка почти неделю ищут в Нижнем Новгороде
11 декабря 2025 13:10Детсад на 320 мест в ЖК "Зенит" могут сдать на полгода раньше
11 декабря 2025 12:40Торги по 10 площадкам КРТ в Нижнем Новгороде пройдут в 2026 году
Общество

Студенты Нижегородского института управления узнали про особенности госслужбы в нижегородском правительстве

11 декабря 2025 15:25 Общество
Студенты Нижегородского института управления узнали про особенности госслужбы в нижегородском правительстве

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

Более двухсот студентов факультета экономики НИУ Президентской академии приняли участие в профориентационном мероприятии, прошедшем в правительстве Нижегородской области.

Будущие специалисты познакомились с карьерными возможностями в государственной службе, пообщались с представителями региональных министерств, задали интересующие вопросы и узнали о деятельности Молодёжного центра карьеры Нижегородской области "КУПНО.СТАРТ".

Директор НИУ Екатерина Лебедева подчеркнула важность расширения горизонтов карьерного выбора для студентов самых разных направлений подготовки:

"Я убеждена, что государственная служба должна быть привлекательной не только для студентов направления "Государственное и муниципальное управление", но и для молодых людей с другими специальностями. Именно поэтому мы совместно с Молодёжным центром карьеры включили подобные встречи в нашу дорожную карту", – отметила Екатерина Лебедева.

С приветственным словом к участникам обратилась исполняющая обязанности министра кадровой политики Елена Амосова. Она рассказала о том, какие перспективы открываются перед молодыми специалистами в системе госуправления:

"Государственная служба сегодня — это пространство возможностей для амбициозной молодёжи. Мы организуем такие мероприятия, чтобы рассказать о стажировках, практиках, особенностях профессии и помочь студентам понять, насколько им близка работа в государственном секторе", – сказала Елена Амосова.

Министр спорта региона Дмитрий Кабайло поделился личной историей профессионального пути, рассказал о сложностях, с которыми сталкивался, и о том, как принимал важные управленческие решения.

Руководитель Молодёжного центра карьеры Елизавета Ляшкова представила проекты, реализуемые совместно с институтом управления, и рассказала о возможностях, которые открываются перед теми, кто только начинает строить карьеру.

Завершилось мероприятие интеллектуальной игрой "Основы госслужбы", организованной в рамках всероссийской программы "ГосСтарт". Квиз позволил участникам проверить свои знания в области истории, права и основ государственного управления.

"Это была по-настоящему насыщенная и полезная встреча. Особенно ценно было услышать из первых уст о развитии спортивной инфраструктуры и поддержке студенческих инициатив. Благодарю академию за возможность пообщаться с министрами в такой открытой и неформальной атмосфере", – поделилась впечатлениями студентка Валерия Барабаш.

В декабре в рамках профориентационного цикла подобные встречи пройдут также для студентов юридического факультета и факультета управления НИУ Президентской академии.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Правительство Нижегородской области РАНХиГС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных