Студенты Нижегородского института управления узнали про особенности госслужбы в нижегородском правительстве Общество

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

Более двухсот студентов факультета экономики НИУ Президентской академии приняли участие в профориентационном мероприятии, прошедшем в правительстве Нижегородской области.

Будущие специалисты познакомились с карьерными возможностями в государственной службе, пообщались с представителями региональных министерств, задали интересующие вопросы и узнали о деятельности Молодёжного центра карьеры Нижегородской области "КУПНО.СТАРТ".

Директор НИУ Екатерина Лебедева подчеркнула важность расширения горизонтов карьерного выбора для студентов самых разных направлений подготовки:

"Я убеждена, что государственная служба должна быть привлекательной не только для студентов направления "Государственное и муниципальное управление", но и для молодых людей с другими специальностями. Именно поэтому мы совместно с Молодёжным центром карьеры включили подобные встречи в нашу дорожную карту", – отметила Екатерина Лебедева.

С приветственным словом к участникам обратилась исполняющая обязанности министра кадровой политики Елена Амосова. Она рассказала о том, какие перспективы открываются перед молодыми специалистами в системе госуправления:

"Государственная служба сегодня — это пространство возможностей для амбициозной молодёжи. Мы организуем такие мероприятия, чтобы рассказать о стажировках, практиках, особенностях профессии и помочь студентам понять, насколько им близка работа в государственном секторе", – сказала Елена Амосова.

Министр спорта региона Дмитрий Кабайло поделился личной историей профессионального пути, рассказал о сложностях, с которыми сталкивался, и о том, как принимал важные управленческие решения.

Руководитель Молодёжного центра карьеры Елизавета Ляшкова представила проекты, реализуемые совместно с институтом управления, и рассказала о возможностях, которые открываются перед теми, кто только начинает строить карьеру.

Завершилось мероприятие интеллектуальной игрой "Основы госслужбы", организованной в рамках всероссийской программы "ГосСтарт". Квиз позволил участникам проверить свои знания в области истории, права и основ государственного управления.

"Это была по-настоящему насыщенная и полезная встреча. Особенно ценно было услышать из первых уст о развитии спортивной инфраструктуры и поддержке студенческих инициатив. Благодарю академию за возможность пообщаться с министрами в такой открытой и неформальной атмосфере", – поделилась впечатлениями студентка Валерия Барабаш.

В декабре в рамках профориентационного цикла подобные встречи пройдут также для студентов юридического факультета и факультета управления НИУ Президентской академии.