Общество

Ремонт второго этажа детской больницы в Балахне завершат к концу декабря

11 декабря 2025 16:51
Ремонт второго этажа детской больницы в Балахне завершат к концу декабря

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

В Балахне продолжается капитальный ремонт второго этажа детской больницы, входящей в состав Центральной районной больницы. Работы ведутся в рамках государственной программы по модернизации первичного звена здравоохранения.

Как сообщил в своем телеграм-канале главный редактор МИА "Стационар пресс" Алексей Никонов, завершить ремонт планируется до 20 декабря.

Напомним, в ноябре Глеб Никитин лично посетил Балахнинскую ЦРБ и остался недоволен состоянием медучреждения. Тогда губернатор поручил министру здравоохранения Галине Михайловой подготовить антикризисный план. Кроме того, он дал указание включить стационар в перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках предстоящих мероприятий федеральной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".

После критики Никитина в ЦРБ приняли меры: трудоустроили эндокринолога и онколога, усилили выездную диспансеризацию, а также сосредоточились на сокращении кредиторской задолженности.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде вторая заработала "Клиника памяти". 

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде вторая заработала "Клиника памяти".

