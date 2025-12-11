Ремонт второго этажа детской больницы в Балахне завершат к концу декабря

Фото:
В Балахне продолжается капитальный ремонт второго этажа детской больницы, входящей в состав Центральной районной больницы. Работы ведутся в рамках государственной программы по модернизации первичного звена здравоохранения.
Как сообщил в своем телеграм-канале главный редактор МИА "Стационар пресс" Алексей Никонов, завершить ремонт планируется до 20 декабря.
Напомним, в ноябре Глеб Никитин лично посетил Балахнинскую ЦРБ и остался недоволен состоянием медучреждения. Тогда губернатор поручил министру здравоохранения Галине Михайловой подготовить антикризисный план. Кроме того, он дал указание включить стационар в перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках предстоящих мероприятий федеральной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".
После критики Никитина в ЦРБ приняли меры: трудоустроили эндокринолога и онколога, усилили выездную диспансеризацию, а также сосредоточились на сокращении кредиторской задолженности.
