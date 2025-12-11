Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 декабря 2025 16:38ВТБ в преддверии Нового года запустил проект "Новогодничайте с домашним театром"
11 декабря 2025 16:3515 школ полностью закрыты на карантин в Нижегородской области
11 декабря 2025 16:23Специальную образовательную программу разработали для нижегородских соцучастковых
11 декабря 2025 16:15Богородск претендует на звание города трудовой доблести
11 декабря 2025 15:56Питерские поезда будут останавливаться в Нижнем Новгороде в новогодние праздники
11 декабря 2025 15:34Полосу для реверса предложили оставить на Борском мосту
11 декабря 2025 15:25Студенты Нижегородского института управления узнали про особенности госслужбы в нижегородском правительстве
11 декабря 2025 15:20В Госдуме предложили дать россиянам доступ к кредитной истории на "Госуслугах"
11 декабря 2025 15:13Проезд без купюр: депутаты ЗСНО поддержали отмену наличных в транспорте
11 декабря 2025 14:54Правительство РФ направит 71 млн рублей на зарплаты нижегородских врачей
Общество

Специальную образовательную программу разработали для нижегородских соцучастковых

11 декабря 2025 16:23 Общество
Специальную образовательную программу разработали для нижегородских соцучастковых

Фото: организаторы проекта

Первый обучающий семинар по вопросам жилищно-коммунального хозяйства прошел в Нижнем Новгороде для участников проекта "Социальный участковый". Программа разработана Корпоративным университетом правительства Нижегородской области по поручению губернатор Глеба Никитина. 

Как отметил проректор КУПНО Алексей Ермилов, ключевая тема курса — ЖКХ, так как именно эта сфера вызывает наибольшее количество обращений от жителей многоквартирных домов. Программа составлена на основе реальных запросов, с которыми сталкиваются участковые в своей работе. 

"Курс будет длиться в течение всего 2026 года и включать несколько модулей, которые помогут развивать компетенции социальных участковых. Параллельно с этим они смогут осваивать навыки публичных выступлений и эффективных коммуникаций", - сказал Алексей Ермилов. 

Первый семинар провели специалисты Государственной жилинспекции Нижегородской области. Участники изучили структуру ведомства, виды жилищных и коммунальных услуг, формы управления МКД и обязанности управляющих компаний.

Также были рассмотрены темы безопасной эксплуатации газового оборудования, ответственность жильцов при затоплениях и пожарах, порядок расселения аварийных домов и способы борьбы с шумными соседями.

Во время семинара социальные участковые могли задать специалистам и те вопросы, с которыми к ним обращаются жители, чтобы в дальнейшем более результативно работать с запросами.

Активистка проекта из Канавинского района Майя Сусленкова рассказала, что более 70% обращений от жителей касаются ремонта, благоустройства и коммунальных начислений. 

"Важно не просто уметь собирать информацию, но и анализировать запросы, разбираться, к чьей компетенции они относятся, и, возможно, даже консультировать жильцов прямо на месте", - рассказала нижегородка.

Она подчеркнула, что обучение помогает разобраться в нюансах законодательства и наладить эффективное взаимодействие с управляющими компаниями и ТСЖ.

В семинаре приняли участие около 120 социальных участковых из всех районов Нижнего Новгорода, а также из Дзержинска, Арзамаса и Богородска.

Ранее участковые уже прошли обучение по вопросам работы с аварийными объектами. Инструктивный семинар провели специалисты регионального министерства имущественных и земельных отношений.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госжилинспекция КУПНО социальные участковые
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных