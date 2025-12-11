Специальную образовательную программу разработали для нижегородских соцучастковых Общество

Фото: организаторы проекта

Первый обучающий семинар по вопросам жилищно-коммунального хозяйства прошел в Нижнем Новгороде для участников проекта "Социальный участковый". Программа разработана Корпоративным университетом правительства Нижегородской области по поручению губернатор Глеба Никитина.

Как отметил проректор КУПНО Алексей Ермилов, ключевая тема курса — ЖКХ, так как именно эта сфера вызывает наибольшее количество обращений от жителей многоквартирных домов. Программа составлена на основе реальных запросов, с которыми сталкиваются участковые в своей работе.

"Курс будет длиться в течение всего 2026 года и включать несколько модулей, которые помогут развивать компетенции социальных участковых. Параллельно с этим они смогут осваивать навыки публичных выступлений и эффективных коммуникаций", - сказал Алексей Ермилов.

Первый семинар провели специалисты Государственной жилинспекции Нижегородской области. Участники изучили структуру ведомства, виды жилищных и коммунальных услуг, формы управления МКД и обязанности управляющих компаний.

Также были рассмотрены темы безопасной эксплуатации газового оборудования, ответственность жильцов при затоплениях и пожарах, порядок расселения аварийных домов и способы борьбы с шумными соседями.

Во время семинара социальные участковые могли задать специалистам и те вопросы, с которыми к ним обращаются жители, чтобы в дальнейшем более результативно работать с запросами.

Активистка проекта из Канавинского района Майя Сусленкова рассказала, что более 70% обращений от жителей касаются ремонта, благоустройства и коммунальных начислений.

"Важно не просто уметь собирать информацию, но и анализировать запросы, разбираться, к чьей компетенции они относятся, и, возможно, даже консультировать жильцов прямо на месте", - рассказала нижегородка.

Она подчеркнула, что обучение помогает разобраться в нюансах законодательства и наладить эффективное взаимодействие с управляющими компаниями и ТСЖ.

В семинаре приняли участие около 120 социальных участковых из всех районов Нижнего Новгорода, а также из Дзержинска, Арзамаса и Богородска.

Ранее участковые уже прошли обучение по вопросам работы с аварийными объектами. Инструктивный семинар провели специалисты регионального министерства имущественных и земельных отношений.