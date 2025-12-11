15 школ полностью закрыты на карантин в Нижегородской области Общество

За период с 1 по 7 декабря 2025 года в Нижегородской области зарегистрировано около 19 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций. Несмотря на масштаб заболеваемости, эпидемические пороги в регионе не превышены, отмечают в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Обследованы почти 18 тысяч человек. Основной причиной роста заболеваемости стали вирусы гриппа, на долю которых приходится 52,5% от всех выявленных возбудителей. Наиболее активно циркулирует штамм гриппа A(H3N2). Кроме него, выявлены риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, аденовирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа и микоплазма.

По состоянию на 11 декабря, в 7,4% образовательных учреждений региона (включая школы и детские сады) частично приостановлены занятия. Целиком на карантин закрыты 15 школ.

В целях профилактики в учреждениях введены меры усиленного санитарного контроля: проводится регулярная дезинфекция по "вирусному" режиму, организованы "утренние фильтры", используется бактерицидное оборудование и обеспечивается проветривание помещений.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует родителям не приводить детей с симптомами ОРВИ в школы и детские сады. Также жителям региона, не имеющим прививки от гриппа, советуют временно воздержаться от посещения общественных мест.

При появлении признаков простуды следует оставаться дома и соблюдать меры профилактики, чтобы избежать распространения инфекции, напомнили медики.

