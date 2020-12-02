Рождественское богослужение пройдет в 64 храмах Нижнего Новгорода Общество

Рождественское богослужение пройдет в 64 храмах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в нижегородской митрополии.

Так 7 января в 0:00 митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в сослужении духовенства храмов города совершит праздничное рождественское богослужение в кафедральном соборе в честь святого благоверного великого князя Александра Невского.

Также в ночь с 6 на 7 января и утром в праздник Рождества Христова богослужения будут совершаться в храмах и монастырях Нижнего Новгорода.

Перечень храмов, адреса и время начала богослужений:

- Собор во имя святителя и чудотворца Николая (ул. Дьяконова, д. 15а)

6 января – 16:00 Всенощное бдение

6 января – 23:00 Утреня. Божественная литургия

7 января – 9:00 Божественная литургия

- Храм в честь Рождества Богородицы (п. Гнилицы, ул. Гнилицкая д. 1а)

6 января – 23:00 Утреня. Божественная литургия

7 января – 8:30 Божественная литургия

- Храм в честь архистратига Михаила и прочих Небесных Сил (ул. Мончегорская, д.17а/8)

6 января – 16:00 Всенощное бдение

7 января – 0:00 Божественная литургия

7 января – 8:30 Божественная литургия

- Храм в честь Святой Троицы (ул. Фучика, д.48)

6 января – 16:00 Всенощное бдение

7 января – 0:00 Божественная литургия

7 января – 9:00 Божественная литургия

- Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (п. Новое Доскино, ул. 19 – я линия, д. 2)

6 января – 16:00 Великое повечерие. Утреня

7 января – 0:00 Божественная литургия.

- Храм в честь иконы Божией Матери "Прибавление ума" (пр – т. Молодежный, рядом с д. 23а)

6 января – 21:00 Всенощное бдение

7 января – 0:00 Божественная литургия

7 января – 9:00 Божественная литургия

- Храм в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны (ул. Героя Смирнова, д. 71б)

6 января – 16:00 Всенощное бдение

7 января – 0:00 Божественная литургия

7 января – 8:30 Божественная литургия

- Храм во имя святого пророка Илии (Новостригинское кладбище)

7 января – 9:00 Божественная литургия

- Храм в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" (п. Доскино, ул. Бахтина, д. 9)

7 января – 0:00 Божественная литургия

- Храм во имя свт. Спиридона Тримифунтского (п. Ворошиловский, пересечение ул. Магистральной и Катерной)

6 января – 16:00 Всенощное бдение

7 января – 0:00 Божественная литургия

7 января – 9:00 Божественная литургия

- Кафедральный собор во имя святого благоверного князя Александра Невского (ул. Стрелка, д. 3а)

6 января – 17:00 Всенощное бдение

7 января – 0:00 Краткая утреня, Божественная литургия

7 января – 9:00 Божественная литургия

- Собор Всемилостивого Спаса и Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня (Ярмарочный проезд, д. 10)

6 января – 17:00 Всенощное бдение

7 января – 0:00 Божественная литургия

7 января – 9:00 Божественная литургия

-Приход церквей в честь Смоленской и Владимирской икон Божией Матери (ул. Гордеевская, д. 141а)

6 января – 16:00 Всенощное бдение

6 января – 23:50 Божественная литургия

7 января – 9:00 Божественная литургия

- Храм в честь иконы Божией Матери "Иверская" (ул. Движенцев, д. 17м)

6 января – 22:00 Утреня, Божественная литургия

7 января – 8:00 Божественная литургия

- Храм в честь Славного Преображения Господня (ул. Интернациональная, д. 81а)

6 января – 16:00 Всенощное бдение

7 января – 8:30 Божественная литургия

- Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы "Умиление" (ул. Даргомыжского, д. 15в)

6 января – 17:00 Всенощное бдение

7 января – 0:00 Божественная литургия

7 января – 9:00 Божественная литургия

- Спасо – Преображенская (Карповская) церковь (ул. Суздальская, д. 58)

6 января – 16:00 Всенощное бдение

7 января – 0:00 Божественная литургия

7 января – 8:30 Божественная литургия

- Храм во имя святых апостола Тимофея и мученицы Татианы (ул. Трамвайная, д. 79)

6 января – 16:00 Всенощное бдение

7 января – 0:00 Божественная литургия

- Храм в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" (ул. Александра Люкина, д. 9д)

6 января – 23:30 Исповедь

7 января – 0:00 Божественная литургия

7 января – 9:00 Божественная литургия

- Храм во имя преподобного Серафима Саровского (ул. 50 лет Победы, д. 7а)

6 января – 23:30 Исповедь

7 января – 0:00 Божественная литургия

7 января – 9:00 Божественная литургия

- Храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери (Березовая Пойма, ул. Лучистая, д. 3)

6 января – 23:30 Исповедь

7 января – 0:00 Божественная литургия

- Храм в честь Пресвятой Живоначальной Троицы (ул. Топольная, д. 11)

6 января – 17:30 Всенощное бдение

7 января – 8:00 Исповедь

7 января – 9:00 Божественная литургия

-Храм в честь Владимирской – Оранской иконы Божией Матери и защитников Отечества (ул. Бекетова, д. 69/1)

6 января – 16:00 Всенощное бдение

6 января – 23:30 Божественная литургия

7 января – 8:30 Божественная литургия

- Храм во имя Всех Святых (кладбище "Марьина Роща")

6 января – 16:00 Всенощное бдение

7 января – 9:00 Божественная литургия

-Храм в честь Державной иконы Божией Матери (ул. Медицинская, д. 18)

6 января – 15:00 Всенощное бдение

7 января – 8:30 Божественная литургия

- Храм во имя Всемилостивейшего Спаса (ул. Максима. Горького, д. 177а)

6 января – 17:00 Всенощное бдение

6 января – 23:30 Божественная литургия

7 января – 8:30 Божественная литургия

- Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи (Ивановский съезд, д. 1б)

6 января – 16:00 Всенощное бдение

7 января – 0:00 Божественная литургия

- Храм в честь Казанской иконы Божией Матери (Зеленский съезд, д. 1)

6 января – 16:00 Всенощное бдение

7 января – 8:00 Божественная литургия

-Храм в честь святой мученицы царицы Александры (пгт. Зеленый Город, д. 1)

7 января – 0:00 Божественная литургия

- Храм в честь пророка Божия Илии (ул. Ильинская, д. 9)

7 января – 1:00 Всенощное бдение, Божественная литургия

- Храм в честь преподобного Сергия Радонежского (ул. Сергиевская, д. 25а)

6 января – 16:00 Всенощное бдение

7 января – 0:00 Божественная литургия

- Храм в честь иконы Божией Матери "Знамение" и святых Жен Мироносиц (ул. Добролюбова, д. 13а)

6 января – 16:00 Всенощное бдение

7 января – 0:00 Божественная литургия

7 января– 8:30 Божественная литургия

- Храм в честь Вознесения Господня (ул. Ильинская, д. 54)

6 января – 17:00 Всенощное бдение

7 января – 0:00 Божественная литургия

7 января – 9:00 Божественная литургия

- Храм в честь Преображения Господня (Слобода Печеры, д. 124)

6 января – 16:00 Всенощное бдение

7 января – 0:00 Божественная литургия

7 января – 8:00 Божественная литургия

- Храм в честь святителей Московских Нижегородского подворья Свято–Троицкого Серафимо–Дивеевского женского монастыря (ул. Короленко, д. 14)

6 января – 16:00 Всенощное бдение

7 января – 0:00 Божественная литургия

- Храм в честь Успения Божией Матери (пер. Крутой, д. 3)

6 января – 17:00 Всенощное Бдение

7 января – 0:00 Божественная литургия

- Собор архангела Михаила (Кремль)

6 января – 23:00 Всенощное Бдение

7 января – 1:00 Божественная литургия

- Храм в честь святителя Николая Чудотворца при Манеже (Кремль, корпус 1а)

7 января – 9:00 Божественная литургия

- Соборная Церковь в честь Святой Живоначальной Троицы (ул. Овражная, д. 94)

6 января – 17:00 Всенощное бдение

7 января – 0:00 Божественная литургия

7 января– 9:00 Божественная литургия

- Храм в честь Собора Пресвятой Богородицы (ул. Рождественская, д. 34)

6 января – 17:00 Всенощное бдение

7 января – 0:00 Божественная литургия

7 января – 9:00 Божественная литургия

- Храм в честь св. апостолов Петра и Павла (ул. М. Горького, д 141а)

6 января – 22:00 Всенощное бдение. Божественная литургия

7 января – 9:00 Божественная литургия

- Храм в честь Воскресения Христова (ул. Шевченко, д. 1а)

6 января – 15:30 Всенощное бдение

7 января – 0:00 Божественная литургия

7 января – 9:00 Божественная литургия

- Храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" (ул. Нестерова, д. 2)

6 января – 22:00 Всенощное бдение

7 января – 8:00 Божественная литургия

- Храм в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги (ул. Верхнепечерская, д. 7в)

6 января – 17:00 Всенощное бдение

7 января – 0:00 Божественная литургия

7 января – 9:00 Божественная литургия

- Храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы (ул. Большая Покровская, д. 30)

6 января –17:00 Всенощное бдение

7 января – 0:00 Божественная литургия

- Храм в честь Похвалы Пресвятой Богородицы (ул. Заломова, д.21а)

6 января – 17:00 Всенощное бдение

7 января – 0:00 Божественная литургия

- Храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона (пр – т Гагарина, д. 119 а)

6 января – 16:00 Всенощное бдение

7 января – 0:00 Божественная литургия

- Храм в честь Казанской иконы Божией Матери (п. Ближнее Константиново, ул. Героя Борисова, д. 17)

6 января – 22:00 Всенощное бдение

7 января – 0:00 Божественная литургия

- Храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца при Нижегородской Академии МВД России (Анкудиновское шоссе, д. 3)

6 января – 22:00 Всенощное бдение

7 января – 0:00 Божественная литургия

- Храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца (ул. Кащенко, д. 31 а)

6 января – 17:00 Всенощное бдение

6 января – 22:30 Исповедь

7 января – 0:00 Божественная литургия

-Храм в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших" (ул. Ларина, около д. 7)

6 января – 22:00 Всенощное бдение

7 января – 0:00 Божественная литургия

-Храм во имя святой блаженной Матроны Московской (ул. Цветочная, напротив дома 119)

6 января – 22:00 Всенощное бдение

7 января – 0:00 Божественная литургия

-Храм в честь святаго благовернаго равноапостольнаго князя Владимира (д. Сартаково)

6 января – 22:00 Всенощное бдение

7 января – 0:00 Божественная литургия

- Спасо–Преображенский собор (ул. Щербакова, д.11)

6 января – 17:00 Всенощное бдение

6 января – 23:40 Часы. Божественная литургия

7 января – 6:30 Часы. Божественная литургия

7 января – 8:30 Часы. Божественная литургия

- Церковь Святой Живоначальной Троицы (ул. Кима, д.77)

6 января – 16:00 Всенощное бдение

6 января – 23:40 Часы. Божественная литургия

7 января – 8:00 Часы. Божественная литургия

- Церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери (ул. Планетная, 25 б)

6 января – 16:00 Всенощное бдение

6 января – 23:40 Часы. Божественная литургия

- Храм в честь святого благоверного великого князя Александра Невского (ул. Баррикад, д.3)

6 января – 16:30 Всенощное бдение

6 января – 23:40 Часы. Божественная литургия

7 января – 08:30 Часы. Божественная литургия

-Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы "Нечаянная Радость" (пр – т 70 лет Октября, д. 2)

6 января – 16:00 Всенощное бдение

6 января – 23:40 Часы. Божественная литургия

7 января – 8:30 Часы. Божественная литургия

- Храм в честь Всех Святых (ул. Коновалова, д.26 а)

6 января – 16:00 Всенощное бдение

6 января – 23:40 Часы. Божественная литургия

7 января – 8:30 Часы. Божественная литургия

- Собор Благовещения Пресвятой Богородицы (пер. Мельничный, д. 8)

6 января – 22:00 Всенощное бдение, Божественная литургия

- Успенский храм (пер. Мельничный, д. 8)

7 января – 9:00 Божественная литургия

-Вознесенский Печерский мужской монастырь, Успенская церковь (Приволжская слобода д. 108)

6 января – 17:00 Всенощное бдение

7 января – 0:00 Божественная литургия

7 января – 9:00 Божественная литургия

- Крестовоздвиженский женский монастырь (Окский съезд, д. 2б)

6 января – 17:00 Всенощное бдение

7 января – 0:00 Божественная литургия

7 января – 9:00 Божественная литургия

- Архиерейское подворье храма во имя Святых Кирилла и Мефодия (ул. Грузинская, д.44 а)

6 января – 16:00 Всенощное бдение

6 января – 23:30 Божественная литургия