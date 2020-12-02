Рождественское богослужение пройдет в 64 храмах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в нижегородской митрополии.
Так 7 января в 0:00 митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в сослужении духовенства храмов города совершит праздничное рождественское богослужение в кафедральном соборе в честь святого благоверного великого князя Александра Невского.
Также в ночь с 6 на 7 января и утром в праздник Рождества Христова богослужения будут совершаться в храмах и монастырях Нижнего Новгорода.
Перечень храмов, адреса и время начала богослужений:
- Собор во имя святителя и чудотворца Николая (ул. Дьяконова, д. 15а)
6 января – 16:00 Всенощное бдение
6 января – 23:00 Утреня. Божественная литургия
7 января – 9:00 Божественная литургия
- Храм в честь Рождества Богородицы (п. Гнилицы, ул. Гнилицкая д. 1а)
6 января – 23:00 Утреня. Божественная литургия
7 января – 8:30 Божественная литургия
- Храм в честь архистратига Михаила и прочих Небесных Сил (ул. Мончегорская, д.17а/8)
6 января – 16:00 Всенощное бдение
7 января – 0:00 Божественная литургия
7 января – 8:30 Божественная литургия
- Храм в честь Святой Троицы (ул. Фучика, д.48)
6 января – 16:00 Всенощное бдение
7 января – 0:00 Божественная литургия
7 января – 9:00 Божественная литургия
- Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (п. Новое Доскино, ул. 19 – я линия, д. 2)
6 января – 16:00 Великое повечерие. Утреня
7 января – 0:00 Божественная литургия.
- Храм в честь иконы Божией Матери "Прибавление ума" (пр – т. Молодежный, рядом с д. 23а)
6 января – 21:00 Всенощное бдение
7 января – 0:00 Божественная литургия
7 января – 9:00 Божественная литургия
- Храм в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны (ул. Героя Смирнова, д. 71б)
6 января – 16:00 Всенощное бдение
7 января – 0:00 Божественная литургия
7 января – 8:30 Божественная литургия
- Храм во имя святого пророка Илии (Новостригинское кладбище)
7 января – 9:00 Божественная литургия
- Храм в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" (п. Доскино, ул. Бахтина, д. 9)
7 января – 0:00 Божественная литургия
- Храм во имя свт. Спиридона Тримифунтского (п. Ворошиловский, пересечение ул. Магистральной и Катерной)
6 января – 16:00 Всенощное бдение
7 января – 0:00 Божественная литургия
7 января – 9:00 Божественная литургия
- Кафедральный собор во имя святого благоверного князя Александра Невского (ул. Стрелка, д. 3а)
6 января – 17:00 Всенощное бдение
7 января – 0:00 Краткая утреня, Божественная литургия
7 января – 9:00 Божественная литургия
- Собор Всемилостивого Спаса и Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня (Ярмарочный проезд, д. 10)
6 января – 17:00 Всенощное бдение
7 января – 0:00 Божественная литургия
7 января – 9:00 Божественная литургия
-Приход церквей в честь Смоленской и Владимирской икон Божией Матери (ул. Гордеевская, д. 141а)
6 января – 16:00 Всенощное бдение
6 января – 23:50 Божественная литургия
7 января – 9:00 Божественная литургия
- Храм в честь иконы Божией Матери "Иверская" (ул. Движенцев, д. 17м)
6 января – 22:00 Утреня, Божественная литургия
7 января – 8:00 Божественная литургия
- Храм в честь Славного Преображения Господня (ул. Интернациональная, д. 81а)
6 января – 16:00 Всенощное бдение
7 января – 8:30 Божественная литургия
- Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы "Умиление" (ул. Даргомыжского, д. 15в)
6 января – 17:00 Всенощное бдение
7 января – 0:00 Божественная литургия
7 января – 9:00 Божественная литургия
- Спасо – Преображенская (Карповская) церковь (ул. Суздальская, д. 58)
6 января – 16:00 Всенощное бдение
7 января – 0:00 Божественная литургия
7 января – 8:30 Божественная литургия
- Храм во имя святых апостола Тимофея и мученицы Татианы (ул. Трамвайная, д. 79)
6 января – 16:00 Всенощное бдение
7 января – 0:00 Божественная литургия
- Храм в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" (ул. Александра Люкина, д. 9д)
6 января – 23:30 Исповедь
7 января – 0:00 Божественная литургия
7 января – 9:00 Божественная литургия
- Храм во имя преподобного Серафима Саровского (ул. 50 лет Победы, д. 7а)
6 января – 23:30 Исповедь
7 января – 0:00 Божественная литургия
7 января – 9:00 Божественная литургия
- Храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери (Березовая Пойма, ул. Лучистая, д. 3)
6 января – 23:30 Исповедь
7 января – 0:00 Божественная литургия
- Храм в честь Пресвятой Живоначальной Троицы (ул. Топольная, д. 11)
6 января – 17:30 Всенощное бдение
7 января – 8:00 Исповедь
7 января – 9:00 Божественная литургия
-Храм в честь Владимирской – Оранской иконы Божией Матери и защитников Отечества (ул. Бекетова, д. 69/1)
6 января – 16:00 Всенощное бдение
6 января – 23:30 Божественная литургия
7 января – 8:30 Божественная литургия
- Храм во имя Всех Святых (кладбище "Марьина Роща")
6 января – 16:00 Всенощное бдение
7 января – 9:00 Божественная литургия
-Храм в честь Державной иконы Божией Матери (ул. Медицинская, д. 18)
6 января – 15:00 Всенощное бдение
7 января – 8:30 Божественная литургия
- Храм во имя Всемилостивейшего Спаса (ул. Максима. Горького, д. 177а)
6 января – 17:00 Всенощное бдение
6 января – 23:30 Божественная литургия
7 января – 8:30 Божественная литургия
- Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи (Ивановский съезд, д. 1б)
6 января – 16:00 Всенощное бдение
7 января – 0:00 Божественная литургия
- Храм в честь Казанской иконы Божией Матери (Зеленский съезд, д. 1)
6 января – 16:00 Всенощное бдение
7 января – 8:00 Божественная литургия
-Храм в честь святой мученицы царицы Александры (пгт. Зеленый Город, д. 1)
7 января – 0:00 Божественная литургия
- Храм в честь пророка Божия Илии (ул. Ильинская, д. 9)
7 января – 1:00 Всенощное бдение, Божественная литургия
- Храм в честь преподобного Сергия Радонежского (ул. Сергиевская, д. 25а)
6 января – 16:00 Всенощное бдение
7 января – 0:00 Божественная литургия
- Храм в честь иконы Божией Матери "Знамение" и святых Жен Мироносиц (ул. Добролюбова, д. 13а)
6 января – 16:00 Всенощное бдение
7 января – 0:00 Божественная литургия
7 января– 8:30 Божественная литургия
- Храм в честь Вознесения Господня (ул. Ильинская, д. 54)
6 января – 17:00 Всенощное бдение
7 января – 0:00 Божественная литургия
7 января – 9:00 Божественная литургия
- Храм в честь Преображения Господня (Слобода Печеры, д. 124)
6 января – 16:00 Всенощное бдение
7 января – 0:00 Божественная литургия
7 января – 8:00 Божественная литургия
- Храм в честь святителей Московских Нижегородского подворья Свято–Троицкого Серафимо–Дивеевского женского монастыря (ул. Короленко, д. 14)
6 января – 16:00 Всенощное бдение
7 января – 0:00 Божественная литургия
- Храм в честь Успения Божией Матери (пер. Крутой, д. 3)
6 января – 17:00 Всенощное Бдение
7 января – 0:00 Божественная литургия
- Собор архангела Михаила (Кремль)
6 января – 23:00 Всенощное Бдение
7 января – 1:00 Божественная литургия
- Храм в честь святителя Николая Чудотворца при Манеже (Кремль, корпус 1а)
7 января – 9:00 Божественная литургия
- Соборная Церковь в честь Святой Живоначальной Троицы (ул. Овражная, д. 94)
6 января – 17:00 Всенощное бдение
7 января – 0:00 Божественная литургия
7 января– 9:00 Божественная литургия
- Храм в честь Собора Пресвятой Богородицы (ул. Рождественская, д. 34)
6 января – 17:00 Всенощное бдение
7 января – 0:00 Божественная литургия
7 января – 9:00 Божественная литургия
- Храм в честь св. апостолов Петра и Павла (ул. М. Горького, д 141а)
6 января – 22:00 Всенощное бдение. Божественная литургия
7 января – 9:00 Божественная литургия
- Храм в честь Воскресения Христова (ул. Шевченко, д. 1а)
6 января – 15:30 Всенощное бдение
7 января – 0:00 Божественная литургия
7 января – 9:00 Божественная литургия
- Храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" (ул. Нестерова, д. 2)
6 января – 22:00 Всенощное бдение
7 января – 8:00 Божественная литургия
- Храм в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги (ул. Верхнепечерская, д. 7в)
6 января – 17:00 Всенощное бдение
7 января – 0:00 Божественная литургия
7 января – 9:00 Божественная литургия
- Храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы (ул. Большая Покровская, д. 30)
6 января –17:00 Всенощное бдение
7 января – 0:00 Божественная литургия
- Храм в честь Похвалы Пресвятой Богородицы (ул. Заломова, д.21а)
6 января – 17:00 Всенощное бдение
7 января – 0:00 Божественная литургия
- Храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона (пр – т Гагарина, д. 119 а)
6 января – 16:00 Всенощное бдение
7 января – 0:00 Божественная литургия
- Храм в честь Казанской иконы Божией Матери (п. Ближнее Константиново, ул. Героя Борисова, д. 17)
6 января – 22:00 Всенощное бдение
7 января – 0:00 Божественная литургия
- Храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца при Нижегородской Академии МВД России (Анкудиновское шоссе, д. 3)
6 января – 22:00 Всенощное бдение
7 января – 0:00 Божественная литургия
- Храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца (ул. Кащенко, д. 31 а)
6 января – 17:00 Всенощное бдение
6 января – 22:30 Исповедь
7 января – 0:00 Божественная литургия
-Храм в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших" (ул. Ларина, около д. 7)
6 января – 22:00 Всенощное бдение
7 января – 0:00 Божественная литургия
-Храм во имя святой блаженной Матроны Московской (ул. Цветочная, напротив дома 119)
6 января – 22:00 Всенощное бдение
7 января – 0:00 Божественная литургия
-Храм в честь святаго благовернаго равноапостольнаго князя Владимира (д. Сартаково)
6 января – 22:00 Всенощное бдение
7 января – 0:00 Божественная литургия
- Спасо–Преображенский собор (ул. Щербакова, д.11)
6 января – 17:00 Всенощное бдение
6 января – 23:40 Часы. Божественная литургия
7 января – 6:30 Часы. Божественная литургия
7 января – 8:30 Часы. Божественная литургия
- Церковь Святой Живоначальной Троицы (ул. Кима, д.77)
6 января – 16:00 Всенощное бдение
6 января – 23:40 Часы. Божественная литургия
7 января – 8:00 Часы. Божественная литургия
- Церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери (ул. Планетная, 25 б)
6 января – 16:00 Всенощное бдение
6 января – 23:40 Часы. Божественная литургия
- Храм в честь святого благоверного великого князя Александра Невского (ул. Баррикад, д.3)
6 января – 16:30 Всенощное бдение
6 января – 23:40 Часы. Божественная литургия
7 января – 08:30 Часы. Божественная литургия
-Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы "Нечаянная Радость" (пр – т 70 лет Октября, д. 2)
6 января – 16:00 Всенощное бдение
6 января – 23:40 Часы. Божественная литургия
7 января – 8:30 Часы. Божественная литургия
- Храм в честь Всех Святых (ул. Коновалова, д.26 а)
6 января – 16:00 Всенощное бдение
6 января – 23:40 Часы. Божественная литургия
7 января – 8:30 Часы. Божественная литургия
- Собор Благовещения Пресвятой Богородицы (пер. Мельничный, д. 8)
6 января – 22:00 Всенощное бдение, Божественная литургия
- Успенский храм (пер. Мельничный, д. 8)
7 января – 9:00 Божественная литургия
-Вознесенский Печерский мужской монастырь, Успенская церковь (Приволжская слобода д. 108)
6 января – 17:00 Всенощное бдение
7 января – 0:00 Божественная литургия
7 января – 9:00 Божественная литургия
- Крестовоздвиженский женский монастырь (Окский съезд, д. 2б)
6 января – 17:00 Всенощное бдение
7 января – 0:00 Божественная литургия
7 января – 9:00 Божественная литургия
- Архиерейское подворье храма во имя Святых Кирилла и Мефодия (ул. Грузинская, д.44 а)
6 января – 16:00 Всенощное бдение
6 января – 23:30 Божественная литургия
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