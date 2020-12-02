Артем Кавинов в качестве волонтера помогал медикам нижегородского ковидного госпиталя Общество

Фото предоставлено пресс-службой НРО Единой России

Депутат Госдумы Артем Кавинов в новогодние дни поздравил медиков ковидных госпиталей на своем депутатском округе с Новым годом и Рождеством, а также предложил свою помощь в качестве волонтера.

"Это особое чувство быть в этой команде людей на передовой, выполняя пусть самые небольшие задания. Конечно, это мизер, по сравнению с той работой, которую сегодня делают сотрудники ковидных госпиталей и в профессиональном, и в эмоциональном плане. Но если наши благие намерения были полезны, буду только рад", - сказал Артем Кавинов.

Как сообщили в пресс-службе НРО "Единой России", в ковидном госпитале Сормовской больницы №12 депутат Госдумы помог разобрать истории болезней пациентов, пронумеровать, подшить, внести справки по результатам анализов.

Как отметил главврач больницы Вячеслав Лазарев, конечно, внимание и простые слова поддержки, волонтерская помощь очень помогают.

"У нас часто бывают волонтеры от "Единой России" работают в стационаре, поликлинике. Добровольцы не имеют статуса и званий. Это, прежде всего, неравнодушные люди, как, например, Артем Кавинов, который помогал нам и в первые месяцы пандемии, доставив в больницу тогда дефицитные медицинские маски", - отметил Вячеслав Лазарев.

Также Артем Кавинов посетил и коллектив районной больницы городского округа города Бор. Здесь в ковидном госпитале он попробовал себя в качестве сотрудника лабораторной службы.

"Мне доверили разобрать биоматериалы пациентов, которые они сдавали на анализ. Здесь фактически центр информации. Работы очень много. От лаборатории ждут оперативных результатов по итогам обследования заболевших. От этого зависит назначенное лечение. Такая ежедневная работа настоящих героев", - рассказал подробности Артем Кавинов.