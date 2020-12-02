Более 7 тысяч квадратных метров дорог отремонтировали в Ленинском районе Нижнего Новгорода по нацпроекту БКАД в 2020 году Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В администрации Ленинского района Нижнего Новгорода подвели итоги работы за 2020 год. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородской мэрии.

По словам главы района Александра Кулагина, год был продуктивный, несмотря на коррективы, внесенные непростой эпидемиологической обстановкой.

В Ленинском районе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтировано 7300 кв. метров центральных дорог - это основная магистраль, проспект Ленина, а также дорога на улице Памирская.

В этом году установлено 8 детских площадок во дворах, ликвидировано более 350 кубометров несанкционированных свалок, снесены порядка 5 500 кв. метров аварийных бесхозных строений и 249 незаконно установленных гаражей, выполнены работы по ямочному ремонту, демонтированы дома, признанные непригодными для проживания.

"В 2020 году благодаря реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" было благоустроено три общественных пространства в центре Ленинского района. И теперь наши жители могут отдохнуть не только в парке Дубки, но и прогуляться по парку Станкозавода, по территории около гостиницы "Заречная" и скверу около выхода из станции метро Двигатель Революции. Несомненно, эти пространства востребованы и пользуются спросом у населения. На территориях появились лавочки для отдыха, посажены новые деревья, установлены малые архитектурные формы. Можно сказать, что пространства приобрели цивилизованный и опрятный вид", - отметил Александр Кулагин.

"В рамках реализации государственной программы "Развитие образования Нижегородской области" капитально отремонтирована одна из старейших школ нашего района – школа №123. В школе появились кабинет робототехники, цифровая лаборатория, интерактивные панели в кабинетах. Оригинальное оформление и планировку продумывали сами школьники вместе с учителями. В школе оборудованы новые кабинеты для начальной школы и занятия иностранными языками. Также в рамках нацпроекта "Демография" сделали замечательный пристрой к детскому саду №368, тем самым увеличив количество мест для юных жителей района. Был улучшен облик школы №100, где были проведены работы по ремонту фасада и благоустройству территории. И это не касается ремонтов, которые мы провели внутри образовательных учреждений", - заявил Александр Кулагин.



Одним из самых значительных событий уходящего года стало празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Более 900 участников и ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, несовершеннолетних узников фашистских лагерей и жителей блокадного Ленинграда были удостоены юбилейных медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.".

"В целом можно сказать, что год прошел для нас плодотворно. Но в следующем году хотелось бы увеличить темпы нашей работы для того, чтобы район стал более комфортным для проживания. В 2021 году запланировано завершение работ по строительству детских садов на ул. Молитовская и ул. Глеба Успенского. Работы в этом году уже начаты и идут в соответствие с графиком. Кроме того, в Ленинском районе будут продолжены работы в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"", - резюмировал Александр Кулагин.

Ранее глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ходе заседания городской Думы Нижнего Новгорода заявил, что исполнение нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Нижнем Новгороде составило 100%. К нормативным требованиям приведено 25 участков городских дорог на сумму 494,8 млн рублей.