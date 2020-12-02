Дорогу к деревне Кужадон построили в Дальнеконстантиновском районе Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Дорогу к деревне Кужадон построили в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Протяженность дороги составила 777 метров. "Теперь жители могут без проблем выехать на трассу федерального значения "Саранск - Нижний Новгород", добраться до железнодорожной станции "Суроватиха", а также до Кстова и Арзамаса", - пояснили в пресс-службе.

Строительство осуществлялась три месяца в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области". Стоимость контракта составила около 22 млн рублей.