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Дорогу к деревне Кужадон построили в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Протяженность дороги составила 777 метров. "Теперь жители могут без проблем выехать на трассу федерального значения "Саранск - Нижний Новгород", добраться до железнодорожной станции "Суроватиха", а также до Кстова и Арзамаса", - пояснили в пресс-службе.
Строительство осуществлялась три месяца в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области". Стоимость контракта составила около 22 млн рублей.
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