Световое шоу покажут на Георгиевской башне Нижегородского кремля во время "ЦИПР-2024" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

С 21 по 24 мая в Нижнем Новгороде проходит конференция "Цифровая индустрия промышленной России". Это одно из самых крупных деловых мероприятий в сфере цифровой экономики в стране.

В связи с этим событием был разработан специальный мэппинг, который будет транслироваться на Георгиевской башне Нижегородского кремля в период проведения мероприятия. Трансляция будет проходить с 21.00 21 мая до 2.00 22 мая, а затем повторится в эти же часы в ночь с 22 на 23, с 23 на 24 и с 24 на 25 мая.

По сюжету мэппинга, на фасаде башни появится проекция гигантской руки робота. Сначала в руке будет лампочка как символ прогресса, озарения и новых идей, а затем возникнет изображение процесса нажатия на кнопку – это своего рода олицетворение мысли о переходе к цифровизации многих производственных и даже творческих процессов. Затем на башне появится сам робот - узнаваемый символ конференции "ЦИПР".

Для создания светового представления использовался так называемый 3d naked eye effect, благодаря которому зрители, находясь в идеальной точке, смогут увидеть сразу две стороны Георгиевской башни кремля в виде единой инсталляционной поверхности. Это позволит воспринять изображение как более впечатляющее и масштабное.

Мэппинг разработан нижегородской студией dreamlaser.