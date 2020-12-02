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Общество

Депутат Госдумы Наталья Назарова поздравила нижегородцев с Рождеством Христовым

07 января 2021 12:02  [399] Общество
Наталья Назарова

Наталья Назарова

Фото: пресс-служба Натальи Назаровой

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Наталья Назарова поздравила жителей Нижегородской области с Рождеством Христовым.

"Этот великий, светлый, святой для миллионов людей праздник наполняет наши сердца радостью и благоговением, побуждает к милосердию и состраданию, обращает нас к истокам культуры и многовековой истории нашего государства, неотъемлемой частью которых является православная вера", - говорится в поздравлении.

"От всего сердца благодарю вас, уважаемые земляки, за добрые дела! В прошлом году их было сделано немало. Помощь благотворительных и общественных организаций, волонтеров во время пандемии яркий тому пример", - добавила Наталья Назарова.

"От всей души желаю православным христианам Нижегородской области, всем, кто отмечает Рождество, крепкого здоровья, душевных сил, благоденствия, мира, добра и любви!", - завершила свое поздравление депутат Госдумы.

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