Около 150 куб. м. веток и мусора вывезли с контейнерных площадок Приокского района Нижнего Новгорода Общество

фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Около 150 куб. м. веток и мусора вывезли с контейнерных площадок Приокского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно информации, в общей сложности пять КамАЗов отходов было вывезено со следующих адресов: Полярная, 2,3,24,26; Двинская, 28; Эпроновская, 4; Ленская, 20; Болдинская, 19; Спасская, 20; Страховая, 20; Покровского, 45; Нарофоминская, 18; Борисова, 19,68; Мызинская, 2а,9а; Большая, 2а; Крутояровская, 22; деревня Мордвинцево, 52; станция Мыза, 2,4.

По словам главы администрации Приокского района Михаила Шатилова, данная проблема в основном касалась именно частного сектора.

"К нам обратились сами местные жители, прислали фотографии захламлённых контейнерных площадок, я выходил на места и общался с приокчанами. Администрация района обратились к главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву с просьбой выделить дополнительные средства на организацию вывоза мусора с несанкционированных свалок частного сектора. Нам пошли навстречу. В течение недели удалось всё вывезти и привести к праздникам данные территории в нормативное состояние", - отметил Михаил Шатилов.

"К сожалению не все жители самостоятельно вывозят ветки и крупногабаритный мусор, поэтому на контейнерных площадках его скопилось много. Потом его засыпало снегом, но мусор никуда не делся. Сейчас стало чисто, большое спасибо! Надеемся, что люди будут сознательнее в новом году", - сказали жители поселка Дубенки.

В свою очередь, Михаил Шатилов сообщил приокчанам, что администрация района уже заключила муниципальный контракт с подрядчиком на обслуживание территорий, прилегающих к контейнерным площадкам, он начнал действовать с 1 января 2021 года. При этом мусор из контейнеров по-прежнему будет вывозить регопепратор.

Напомним, в 2020 году в Приокском районе силами АО "Домоуправляющая компания Приокского района" на территориях, отмежеванных к жилым домам, было установлено 25 контейнерных площадок, которые включают в себя крытые отсеки под контейнеры и крупногабаритный мусор, а также ящик для пескосоляной смеси, которая необходима для посыпки дорог и тротуаров в зимний период. Кроме того, в рамках муниципального контракта в 2020 году в Приокском районе было ликвидировано около 1,4 куб. м. несанкционированных свалок.